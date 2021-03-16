Передаються у спадок чи ні: дерматологи назвали 5 міфів про зморшки

Міфів про зморшки існує чимало. Проте дерматологи застерігають, що не слід вірить у всі твердження щодо причин утворення зморшок і способів боротьби з ними. Тому дізнайтеся, про які з них потрібно якомога швидше забути.

Виглядати молодо прагне будь-яка жінка, прислуховуючись до усіх порад, які начебто допоможуть позбутися від зморшок чи запобігти їхній появі. Аби люди даремно не витрачали багато грошей і часу на товари і послуги для шкіри, дерматологи розвінчали 5 поширених міфів про зморшки.

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Міфи про зморшки, які пора забути

Проблема у спадковості. Насправді причина появи зморшок не в генетиці. Від рідних можна успадкувати розріз очей чи почуття гумору, але не передчасні ознаки старіння. Докторка медичних наук Івона Персек пояснює: "Фактори набагато важливіші, ніж генетика. Наприклад, до 90 відсотків видимих змін шкіри є результатом шкідливої дії ультрафіолету".

Насправді причина появи зморшок не в генетиці. Від рідних можна успадкувати розріз очей чи почуття гумору, але не передчасні ознаки старіння. Докторка медичних наук Івона Персек пояснює: "Фактори набагато важливіші, ніж генетика. Наприклад, до 90 відсотків видимих змін шкіри є результатом шкідливої дії ультрафіолету". Від зморшок допоможуть позбутися лише дорогі продукти. Звісно, існує чимало дорогих технологій і процедур, які проводять із використанням унікальних інгредієнтів і засобів на їхній основі. Зазвичай вони користуються попитом у косметичних компаній. Проте багато проблем зі шкірою можна вирішити за допомогою бюджетних засобів. Щоб побороти зморшки, вам не доведеться витрачати щомісяця усю зарплатню на належний догляд за шкірою. Тому зверніть увагу на аптечні засоби: вони безпечні і дешевші.

Шкіра має властивість звикати до крему, тому він стає недієвим. Ще один поширений міф про звикання шкіри до інгредієнтів у складі крему, у правдивості якого споживачів переконували тривалий час. Проте підтвердження цієї гіпотези досі немає. Дерматологи зазначають, що потреби шкіри кожної людини індивідуальні, тому доглядати за нею слід також індивідуально. Експерти в індустрії краси не можуть назвати універсального і дієвого для усіх антивікового засобу, тому користуйтеся тим кремом, який підходить особливостям вашої шкіри. Зокрема, не варто експериментувати з невідомими засобами, відмовляючись від того, який вас і так влаштовує.

Ще один поширений міф про звикання шкіри до інгредієнтів у складі крему, у правдивості якого споживачів переконували тривалий час. Проте підтвердження цієї гіпотези досі немає. Дерматологи зазначають, що потреби шкіри кожної людини індивідуальні, тому доглядати за нею слід також індивідуально. Експерти в індустрії краси не можуть назвати універсального і дієвого для усіх антивікового засобу, тому користуйтеся тим кремом, який підходить особливостям вашої шкіри. Зокрема, не варто експериментувати з невідомими засобами, відмовляючись від того, який вас і так влаштовує. Якщо зволожувати, то зморшок не буде. Звісно, користування зволожувальним і сонцезахисним кремам необхідне кожній жінці, яка не хоче, щоб у неї передчасно з’явилися зморшки. Але навіть це не допоможе взагалі уникнути появи ознак старіння шкіри.

Коли ви наносите зволожувальний крем, він затримує воду в вашій шкірі, зберігаючи шкіру зволоженою і гладкою. Це може зробити зморшки менш помітними, але не перешкодить їх появі,

– пояснює докторка Персек.