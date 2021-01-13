Проти зморшок без ризику для здоров’я: 4 альтернативи ботоксу
Зберегти молодість шкіри без ризику для здоров’я можна. А саме: без ін’єкцій ботоксу чи більш серйозного хірургічного втручання. Для цього існує щонайменше 4 способи, про які варто дізнатися кожній жінці після появи перших зморшок.
Омолоджувати шкіру за допомогою уколів ботоксу популярно. Звісно, процедура ефективна, але головний їй недолік у тому, що препарат діє не вічно, тому ін’єкції краси необхідно робити регулярно, а вони коштують чимало. У такому випадку можна спробувати 4 альтернативи ботоксу, повідомляє Harper's Bazaar.
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Як позбутися від зморшок без ботоксу
- Процедури в косметолога. Якщо у вас немає бажання позбутися від зморшок за допомогою ботоксу, то можна скористатися послугами естетичної медицини без будь-яких ін’єкцій. Безопераційна косметологія стає дедалі популярнішою. У нас час омолодити шкіру можна лазером або ультразвуком. Схожі процедури є безпечними і не вимагають тривалої реабілітації після. Перш ніж записатися на одну з них, проконсультуйтеся зі спеціалістом та індивідуально оберіть спосіб омолодження. Адже кожен із них має певні протипоказання.
- Акупунктура. В альтернативній медицині існує практика, яку застосовують для омолодження та з іншими цілями оздоровлення – це голковколювання. Методика акупунктури стимулює процеси кровообігу, підвищує еластичність шкіри і розгладжує зморшки. Якщо ви наважитеся на таку процедуру, то особливу увагу надайте пошуку майстра, який би володів належним рівнем навичок. Голковколювання допомогло багатьом знаменитостям відтермінувати старість шкіри.
- Йога для обличчя. Face yoga є природним і безпечним способом зберегти молодість. В індустрії краси методика вже довго не втрачає популярності. Вона призначена на "розігрів " м’язів обличчя, яких в людини 57. З ними також потрібно працювати і тонізувати. Ознайомтеся з комплексом базових вправ для обличчя та виконуйте їх регулярно, аби уникнути появи зморшок, які виникають, коли м’язи ослаблені.
- БАДи. Про молодість шкіри також варто дбати зсередини. Для цього можна вживати різноманітні активні речовини, які мають антиоксидантний ефект, захищають організм від пошкодження і сповільнюють старіння. Найкращими БАДами проти зморшок вважають колаген, гіалуронову кислоту, коезим, вітаміни, A та E. Перед їхнім вживанням проконсультуйтеся з лікарем.
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