Окрашивание бровей – кропотливый труд. Иногда даже профессиональный бровист допускает бьюти-ошибку, и в результате вы получаете некрасивые брови. Однако не стоит волноваться, потому что даже самая стойкая краска смывается. Узнайте, как ускорить этот процесс.