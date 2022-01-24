Если после окрашивания бровей вы не узнаете себя в зеркале или вам просто не нравится оттенок, то исправить ситуацию возможно. Воспользуйтесь 6 полезными советами.
Также полезно Экспресс-восстановление: как быстро убрать отеки с лица – действенные советы
Как самостоятельно справиться с чрезмерно окрашенными бровями
- Правило 5 дней. Подождите, чтобы прошло немного времени и не зацикливайтесь на полученном цвете. Краска имеет свойство тускнеть в течение недели благодаря кожным жирам, регулярному умыванию и душу.
- Брови или кожа. Во время окрашивания бровей пигмент остается на коже под волосками. Чтобы удалить излишки краски с лица, воспользуйтесь средством для снятия косметики на основе масла или силикона. На ватном диске должен остаться коричневый след. Позвольте бровям высохнуть, и цвет станет мягче минимум на 1 оттенок.
- Осветляющий шампунь. Быстро уменьшить насыщенность окрашенных бровей поможет осветляющий шампунь. Средство используют, чтобы удалить с волос остатки стайлинга и масла, поэтому после нанесения его на брови можно ожидать схожего эффекта. При этом применяйте специальную щеточку. Оставьте шампунь на бровях на 60 секунд, а затем тщательно смойте.
Как сделать брови красивыми / Фото из инстаграма @makeupbymario
- Домашняя маска. Если предыдущие методы не помогли, то приготовьте домашнее средство, которое используют даже в некоторых салонах. Смешайте пищевую соду и шампунь в пропорциях 1 к 1. Должна образоваться консистенция густой пасты. Нанесите смесь на брови и оставьте на несколько минут. Смойте. Чтобы результат был заметным, возможно, придется повторить манипуляцию.
- Отбеливатель. Пробуйте средство в последнюю очередь. Поскольку средство содержит в своем составе перекись водорода и другие вещества, то стоит заручиться помощью профессионала. Однако при самостоятельном использовании следует действовать осторожно: нанесите несколько капель отбеливателя на ватный диск и легонько протрите брови. Избегайте попадания средства в глаза.
- Новый мастер. Если проблема в салоне красоты, то попробуйте в следующий раз обратиться к другому бровисту. Можно посетить парикмахерскую. Обычно у парикмахеров-стилистов глубже понимание палитры оттенков.