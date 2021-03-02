Пити чи не пити: спиртні напої, які шкодять шкірі обличчя

Алкогольні напої допомагають чудово розслабитися після важкого дня, але вони можуть шкодити шкірі. Звісно, келих вина за вечерею чи коктейль на вечірці не вплине на ваш загальний зовнішній вигляд. Проте вживання окремих видів спиртного можуть спровокувати негативні наслідки: почервоніння на обличчі, запалення та інші.
Алкоголь може нашкодити не лише вашому здоров’ю. Тому варто дізнатися, які спиртні напої є найбільш небезпечними для зовнішньої краси.
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Які спиртні напої можуть нашкодити шкірі
- Текіла. Є найменш небезпечною для стану шкіри. У складі напою мало цукру, тому на обличчі негативні наслідки його вживання не відображатимуться. Якщо пити текілу нетрадиційно, тобто без солі, то зранку можна навіть уникнути ознак похмілля. Текілу роблять на основі добре очищеного спирту, в ній мало шкідливих сумішей, ніж в інших міцних напоях.
- Пиво. Напій містить сіль, але водночас є багатим на антиоксиданти, які сповільнюють процеси старіння шкіри. Звісно, не варто починати фанатично його пити бочками. Але ще однією перевагою пива є те, що воно слабоалкогольне, тому зазвичай його п’ють повільно. Таким чином зменшується ризик зневоднити шкіру.
- Джин-тонік чи горілка-тонік. Ці напої не містять речовин, які викликають похмілля. Також у складі прозорих алкогольних рідин немає солі і цукру, тобто вони мають мінімальний негативний вплив на шкіру.
- Біле вино. Провокує ознаки похмілля після і шкодить шкіри. Адже напій містить багато цукру, а корисних речовин – мало.
- Мохіто. Для приготування смачної рідини використовують багато цукру, що сприяє появі зморшок. Такими ж властивостями володіє будь-який інший коктейль, у який додають газовану воду чи ром.
- Маргарита. Це потужний мікс цукру і солі. Тобто опісля ви матимете не лише похмілля, але й червоне обличчя.
- Червоне вино. Воно очолює рейтинг напоїв, які шкодять шкірі. Адже червоне вино розширює судини, кров приливає до верхніх шарів дерми, а обличчя різко червоніє. Зокрема, цей різновид вина стимулює вироблення гістамінів, що може викликати алергічну реакцію. Дерматологи радять утриматися від червоного вина людям, у яких розацеа чи просто шкіра, схильна до запалення і висипання.