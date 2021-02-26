Спеціальні косметичні процедури допоможуть захистити обличчя у міжсезоння – один із найскладніших періодів для адаптації шкіри. Якщо доглядати за шкірою належним чином, то вона не втратить здорового вигляду і сяйва на початку весни.

Аби зберегти еластичність, свіжий і сяючий колір шкіри, а також запобігти появі дрібних зморшок і підтягнути контури обличчя, можна спробувати навесні одну з корисних косметичних процедур або усі почергово. Весна – ідеальний час, щоб почати турбуватися про свою красу.

Читайте також: Шкодять красі і здоров'ю: 3 небезпечні б'юті-лайфхаки зі соцмереж

Корисні косметичні процедури для обличчя на весну

Масаж

За допомогою процедури можна сповільнити процеси старіння. Також масаж роблять і в медичних цілях, аби захистити м’язи обличчя від можливого паралічу, нормалізувати відтік рідин й активізувати кровообіг. Аби помітити ефект від масажу, його слід виконувати регулярно. Розминати обличчя пальцями чи спеціальним нефритовим роликом можна самостійно в домашніх умовах, якщо добре вивчити масажні лінії. Витрачайте на б'юті-маніпуляцію 5 хвилин після пробудження та стільки ж перед сном. Таким чином шкіра буде молодою та у тонусі.

Щоб покращити результат після масажу, перед процедурою наносіть на обличчя крем, сироватку чи спеціальну олію. Не робіть різких та "грубих" рухів для уникнення травмування шкіри.

Пілінг

Навесні особливо потрібним є очищення шкіри від ороговілих клітин. Тому можна застосувати один з 4 варіантів пілінгу.

Механічний – найбільш популярний, його можна проводити за допомогою пемзи, маски-плівки або спеціальних засобів, які містять дрібні абразивні частини. Важливо аби склад продукту не був жорстким, щоб не травмувати дерму. Проводіть процедуру не частіше 2 разів на тиждень.

– найбільш популярний, його можна проводити за допомогою пемзи, маски-плівки або спеціальних засобів, які містять дрібні абразивні частини. Важливо аби склад продукту не був жорстким, щоб не травмувати дерму. Проводіть процедуру не частіше 2 разів на тиждень. Хімічний – його основою є використання різних кислот. Такий вид пілінгу роблять для того, щоб розгладити зморшки, прибрати рубці та інші ознаки старіння на обличчі. Є такі типи хімічного пілінгу: поверхневий, середній та глибокий. Якщо перші 2 можна повторити самостійно вдома, використовуючи спеціальний засіб, то глибокий хімічний пілінг краще довірити професійного косметологу.

– його основою є використання різних кислот. Такий вид пілінгу роблять для того, щоб розгладити зморшки, прибрати рубці та інші ознаки старіння на обличчі. Є такі типи хімічного пілінгу: поверхневий, середній та глибокий. Якщо перші 2 можна повторити самостійно вдома, використовуючи спеціальний засіб, то глибокий хімічний пілінг краще довірити професійного косметологу. Лазерний – можна робити лише у косметологічному салоні. За допомогою лазера спеціаліст може працювати з важкодоступними шарами дерми, аби зняти різні види запалення та нейтралізувати інші проблеми. Такий пілінг роблять не частіше 1 разу на 3 місяці.

– можна робити лише у косметологічному салоні. За допомогою лазера спеціаліст може працювати з важкодоступними шарами дерми, аби зняти різні види запалення та нейтралізувати інші проблеми. Такий пілінг роблять не частіше 1 разу на 3 місяці. Ультразвуковий – також той тип пілінгу, який може зробити лише професіонал. У результаті ви отримаєте кращий стан шкіри, здоровий сяючий колір обличчя, гладкий і пружний шкірний бар’єр.

Ін’єкції краси

Різноманітні курси уколів у косметології призначені для насичення шкіри необхідними вітамінами, розгладження зморшок, корегування зовнішності. Йдеться про вітамінні коктейлі, які тільки допоможуть вашій шкірі впоратися з несприятливими умовами міжсезонням. Група вітамінів A, B, C і E, мінерали, амінокислоти, ферменти, еластин і гіалуронова кислота розгладять поверхню шкіри, зроблять її зволоженою і насиченою. Окрім цього, така процедура допоможе стимулювати клітини колагену, що надасть обличчю здорового сяйва, пружності. Проте наважуватися на уколи краси чи ні – вибір лише за вами. Заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем.