Знамениті красуні люблять виконувати вправи для плоского живота, щоб підготуватися до сезону кроп-топів і бікіні. Своїми тренуваннями вони діляться в інстаграмі.

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Як накачати прес – показують моделі

Підняття рук

Надін Леопольд – модель з Австрії. На шоу Victoria's Secret вона з'являється в ідеальній формі, бо обожнює займатися спортом. На відео дівчина показує, як накачати прес, піднімаючи корпус зі стану лежачи і витягуючи руки вперед долонями догори. Для зручності можна під поясницю покласти невеликий м'яч.

Вправа "перевернутий альпініст"

Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс, які також беруть участь у показах Victoria's Secret, ведуть спільну сторінку в інстаграмі. Дівчата мають тег "LiveTrainTogether", під яким діляться улюбленими вправами. Однією з них є "перевернутий альпініст". Щоб повторити вправу, впирайтеся ногами в стіну і почергово підтягуйте коліна до корпусу. Моделі радять зробити 3 підходи по 10 повторень.

Підняття ніг на боці

Ляжте на лівий бік, зігніть коліна і витягніть праву ногу вбік і вгору. Коли відчуєте напруження в черевних м'язах, змініть бік. Це ще одна вправа, яку любить Надін Леопольд.

Планка

Танзанійська модель Геріет Пол намагається постояти у планці 3 хвилини. Проте, якщо ви початківець, то не варто так ризикувати. Починайте з маленького і плавно збільшуйте час. При цьому важливо стежити за поясницею – вона в жодному разі не повинна прогинатися.

Планка в русі

Спортивні "ангели" Victoria's Secret спробували ускладнити популярну вправу, додавши до неї динаміки. Станьте в позу "квадрат", а замість ролера використовуйте рушник – з його допомогою виходіть у планку на витягнутих руках і повертайтеся назад.

Підняття тазу з витягнутою ногою

Прихильницею силових тренувань на вихідних є австралійська модель Вікторія Лі. Її вправа на прес: повільно підіймайте таз із положення лежачи зі зігнутими колінами. Тримайте при цьому одну ногу на вазі.

Бокова планку

Ще одна варіація перевіреної дієвої планки для прокачування косих м'язів живота. Встаньте на лікоть, піднявши другу руку вгору. Щоб ускладнити завдання, можна підняти верхню ногу.