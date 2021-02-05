Побачив і закохався: як зробити ідеальний макіяж для романтичного побачення

15:52

Найважливіше в ідеальному макіяжі для романтичного побачення те, аби ви були в захваті від свого відображення у дзеркалі. Також б’юті-образ на День святого Валентина повинен закохувати з першого погляду. Аби створити такий ефект, скористайтеся порадами від стилістки-візажистки.