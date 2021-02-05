Побачив і закохався: як зробити ідеальний макіяж для романтичного побачення

Найважливіше в ідеальному макіяжі для романтичного побачення те, аби ви були в захваті від свого відображення у дзеркалі. Також б’юті-образ на День святого Валентина повинен закохувати з першого погляду. Аби створити такий ефект, скористайтеся порадами від стилістки-візажистки.
Ірина Хомякова, досвідчена стилістка-візажистка, засновниця і креативна директорка авторської школи професійного макіяжу IKMS, знає, яким повинен бути ідеальний романтичний мейк-ап, який буквально закохуватиме.
Вам буде цікаво: Яку зачіску зробити на День святого Валентина: 3 ідеї за 5 хвилин – відеоуроки
Якщо ви зібралися 14 лютого провести з коханим на побаченні чи з друзями на гучній вечірці, слід належним чином підготуватися до святкування. Ірина Хомякова каже, що макіяж на побачення повинен бути особливим, але не надмірним. Адже надлишок декоративної косметики має неестетичний вигляд на обличчі. Тому до Дня святого Валентина варто зробити красивий нюдовий макіяж на доглянутій шкірі.
Як зробити макіяж на побачення
- Почніть з ідеальної тональної основи. Тон є найважливішим у макіяжі. Адже текстура шкіри – це полотно для створення мейк-апу. Скористайтеся "французькою технікою" нанесення тонального крему. Для цього потрібно акуратно кінчиками пальців вбивати засіб у шкіру. Віддавайте перевагу тональній основі з напівпрозорою сатиновою текстурою зі зволожувальним ефектом. На упаковці такого продукту можна знайти позначки BB cream, tinted cream, fluide, lifting. Француженки порівнюють вибір правильної тональної основи з функціональністю розкішної нижньої білизни. Адже в обох випадках ви повинні спостерігати приємний і непомітний коригуючий ефект.
- Маскування недоліків. Аби приховати дрібні недосконалості на шкірі, використовуйте коректор, консилер, камуфляж. Наприклад, для маскування темних кіл під очима підійде консилер, відтінок якого світліший, ніж загальний тон шкіри. Також звертайте увагу, щоб текстура консилера була легкою і напівпрозорою. Якщо на засобі є написи UNDER EYE CONCEALER, UNER EYE CORRECTIVE ILLUMINATOR, то він призначений спеціально для ділянки шкіри під очима, що рекомендовано. Почервоніння, висипання, точкові запалення на обличчі слід замальовувати засобом більш щільної текстури з маркуванням "камуфляж" світло-оливкового відтінку.
- Робота з рельєфом. Якщо немає особливої необхідності, то відмовтеся від нанесення пудри, бо вона сушить шкіру. Не хвилюйтеся, якщо на обличчі буде помітним легкий вологий ефект. Це навпаки візуально омолоджує та додає ефекту природного сяйва. Також можна обійтися без застосування хайлайтера. Дівчата з жирною шкірою можуть протягом вечора користуватися матуючими серветками для Т-зони. Для контурингу обличчя використовуйте скульптурний коректор кремової текстури. Проте важливо, аби він мав правдоподібний відтінок. Також не забувайте його ретельно розтушовувати і корегувати лише дуже проблемні ділянки.
- Оформлення брів. Ніжну досконалість вдало підкреслить романтичний вигляд брів. Для побачення слід відмовитися від темних насичених кольорів для брів. Натомість зробіть їх природними: нанесіть гель натурального відтінку, прочешіть бровки, аби зробити їх доглянутими.
- Фарбування вій. Щоб погляд був звабливим і виразним, нафарбуйте вії яскраво – не шкодуйте туші. Тоді коханий не зможе відвести погляд від ваших очей.
- Зробіть акцент на губи. Нюдовий ідеальний макіяж потрібно завершувати спокусливим помітним кольором на губах. Червоні відтінки помад чудово підійдуть для макіяжу губ з нагоди романтичного побачення. Культова червона помада говоритиме про вашу сексуальність і жіночну енергетику. Проте в жодному разі не наносіть помаду щільними кількома шарами та не робіть чіткого контуру. Зараз в моді чарівний ефект "зацілованих" губ.