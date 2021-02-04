Червона помада є частиною історії індустрії краси, як у фешн-сфері – це маленька чорна сукня чи туфлі на шпильці. Тому варто дізнатися цікаві факти про культовий колір помади для губ та згадати слова, які про елемент декоративної косметики казали світові красуні.

Джерело: Cosmopolitan

У 2021 трендовими будуть винні відтінки помади з холодним підтоном та ефект зацілованих губ. Це означає, що культова червона помада вже кілька десятків років залишається в моді та не збирається з неї виходити.

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Що потрібно знати про червону помаду

Цікавим фактом про відтінки червоної помади є те, що вони насправді проявляються лише на губах. Тобто, тестування засобу на тильному боці долоні не має сенсу.

Червоним кольором губи почали фарбувати ще у Давньому Вавилоні. В ту епоху для макіяжу губ використовували порошок з кольорових камінців, у складі яких були йод і бром. Натомість сама Клеопатра використовувала пилок комах винного відтінку.

Коли в Англії була інквізиція, то парламент ухвалив закон, що жінок з нафарбованими губами потрібно вважати відьмами.

З нагоди коронації Єлизавети ІІ створили індивідуальну червону помаду, яка личитиме її сукні. Відтінок з блакитним підтоном отримав назву The Balmoral Lipstick.

75% жінок зазначають, що помада є головною складової їхнього макіяжу.

Перший президент Америки Джордж Вашингтон був прихильником різноманітних б’юті-трюків: він не лише пудрив свою перуку, але й фарбував губи.

Жінка, яка фарбує губи, з’їдає 4, 5 кілограмів помади за своє життя.

Мерилін Монро завжди наносила помаду 5 шарами. Вона користувалася Rouge Diabolique Guerlain, яка зараз називається Kiss Kiss № 522.

Найдорожчий засіб для макіяжу губ коштує 62 000 доларів. А саме: помада Kiss Kiss Gold and Diamonds марки Guerlain. Її виготовляють індивідуально в тюбику з 18-каратного золота, який оздоблений діамантами та рубінами.

За даними косметичних магазинів Superdrug, їхні покупці вважають культовим трендом червоногарячі губи, а вже після них smoky eyes. Також помада визнана елементом декоративної косметики, яку найчастіше купують у світі. Також цікаво й те, що яскраві відтінки помади інтенсивніше зникають з крамниць у похмурі дні. Навіть у часи Великої депресії у 30-х жінки таким чином покращували собі настрій.

Цитати світових красунь про червону помаду

Рената Литвинова: "Коли нема грошей, найбільш елегантний та економний образ – чорна приталена спідниця, водолазка і високі шпильки. Плюс чисте волосся, біла шкіра, сяючі очі і бордові губи".

Гвінет Пелтроу: "Краса для мене – це відчувати себе комфортно у своїй шкірі. Ну або носити убивчу червону помаду".

Гвен Стефані: "Моєму чоловіку дуже подобається червоногарячий колір на губах. Я віддана цьому відтінку, щоб мій коханий був відданим мені".

Елізабет Тейлор: "Випий трішки, яскраво намалюй губи і зберись".

Шарліз Терон: "Я така рада, що помади знову повернулися в моду! Жоден блиск не матиме такого шикарного вигляду, як червона помада".

Евеліна Хромченко: "Якщо жінка хоче виглядати недоступною, але привертати увагу, їй достатньо просто підкреслити губи червоногарячою помадою. Всі помітять, але боятимуться підійти".

Крістіна Агілера: "Не знаю чому, але з яскравими губами мені якось приємніше. Напевно, це вже своєрідна залежність".