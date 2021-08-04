Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та її майстриня з манікюру Гаррієт Вестморленд зробили френч головним нейл-трендом у 2021 році. Днями Гаррієт запропонувала нову ідею та підірвала мережу.

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Що таке подвійний френч

Подвійний варіант французького манікюру нагадує мікрофренч. Для цього потрібно нанести тоненьку смужку світлого кольору на кінчик нігтя. Натомість для подвійного френча ніжна смужка повинна бути як на кінчику, так і на початку нігтя.

Гаррієт Вестморленд показала, що на початок нігтя нанесла білий колір – це вдало підкреслило золотисту засмагу рук. Тоді як на кінчик – світлі, але різнобарвні смужки лаку. Це хороша ідея для експериментів – адже можна використовувати будь-які кольори відповідно до відтінків свого вбрання, волосся чи аксесуарів.

У створенні подвійного френча важливо пам'ятати про те, що основу нігтя слід зберегти нейтрального кольору. Так увагу звертатимуть саме тонкі смужки на нігтях, які додаватимуть вишуканості та елегантності усім образам.

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Зазначимо, що існують інші варіанти подвійного френча, які так само увійшли в тренди цього літа. Можна експериментувати з кольорами та створювати контур. Тонкі графічні смужки на нігтях також матимуть стильний та ніжний вигляд.

Додамо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює френч. Та вона не завжди обирає саме його, створюючи елегантний та трендовий манікюр з приглушених кольорів та молочних відтінків.