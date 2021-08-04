Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и ее мастер по маникюру Гарриет Уэстморленд сделали френч главным нейл-трендом в 2021 году. На днях Гарриет предложила новую идею и взорвала сеть.

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Что такое двойной френч

Двойной вариант французского маникюра напоминает микрофренч. Для этого нужно нанести тонкую полоску светлого цвета на кончик ногтя. А для двойного френча нежная полоска должна быть как на кончике, так и в начале ногтя.

Гарриет Уэстморленд показала, что на начало ногтя нанесла белый цвет – это удачно подчеркнуло золотистый загар рук. Тогда как на кончик – светлые, но разноцветные полоски лака. Это хорошая идея для экспериментов – ведь можно использовать любые цвета в соответствии с оттенками нарядов, волос или аксессуаров.

В создании двойного френча важно помнить о том, что основу ногтя следует сохранить нейтрального цвета. Так привлекать внимание будут именно тонкие полоски на ногтях, которые будут добавлять изысканности и элегантности всем образам.

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Отметим, что существуют другие варианты двойного френча, которые так же вошли в тренды этого лета. Можно экспериментировать с цветами и создавать контур. Тонкие графические полоски на ногтях также будут иметь стильный и нежный вид.

Добавим, что Рози Хантингтон-Уайтли обожает френч. Но она не всегда выбирает именно его, создавая элегантный и трендовый маникюр из приглушенных цветов и молочных оттенков.