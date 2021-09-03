Аманда Горман братиме участь у глобальному проєкті Estee Lauder Writing Change. Компанія планує підвищити грамотність на шляху рівності, доступу і соціальних змін.

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Поетеса Аманда Горман стала амбасадоркою Estee Lauder

Аманда з’явиться в кампаніях бренду, пов’язаних із проєктом Estee Lauder Writing Change, вже наступного року. У рамках цієї ініціативи з поширення грамотності Estee Lauder передбачили інвестиції: 3 мільйони доларів упродовж 3 найближчих років.

Пишаюся тим, що можу оголосити про партнерство з одним з найбільш знакових косметичних брендів у світі, Estee Lauder, і стати новим голосом першого в історії агента змін, Global Changemaker,

– написала на своїй інстаграм-сторінці Аманда.

"Проєкт Writing Change підтримуватиме громадські організації з питань грамотності як на місцевому, так і на глобальному рівні. Разом ми просуватимемо рівність і соціальний вплив, підтримуючи грамотність у всьому світі. Не можу дочекатися, коли ми почнемо", – додала в дописі поетеса.



Аманда Горман / Фото з інстаграму поетеси