Аманда Горман братиме участь у глобальному проєкті Estee Lauder Writing Change. Компанія планує підвищити грамотність на шляху рівності, доступу і соціальних змін.
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Поетеса Аманда Горман стала амбасадоркою Estee Lauder
Аманда з’явиться в кампаніях бренду, пов’язаних із проєктом Estee Lauder Writing Change, вже наступного року. У рамках цієї ініціативи з поширення грамотності Estee Lauder передбачили інвестиції: 3 мільйони доларів упродовж 3 найближчих років.
Пишаюся тим, що можу оголосити про партнерство з одним з найбільш знакових косметичних брендів у світі, Estee Lauder, і стати новим голосом першого в історії агента змін, Global Changemaker,
– написала на своїй інстаграм-сторінці Аманда.
"Проєкт Writing Change підтримуватиме громадські організації з питань грамотності як на місцевому, так і на глобальному рівні. Разом ми просуватимемо рівність і соціальний вплив, підтримуючи грамотність у всьому світі. Не можу дочекатися, коли ми почнемо", – додала в дописі поетеса.
Аманда Горман / Фото з інстаграму поетеси
Що відомо про Аманду Горман
Поетеса народилася в Лос-Анджелесі, її виховувала тільки мама. З юного віку Аманда була активісткою, а стипендія, яку вона дістала в 14 років, допомогла дівчині згодом вступити до Гарварду. 3 роки тому Аманда стала лауреаткою престижної премії National Youth Poet: це премія, яку присуджують молодим поетам-активістам. У своїй творчості молода поетеса порушує теми фемінізму, гноблення й расизму, з 2013 року вона – посол ООН. Аманда Горман має й політичні цілі: в одному з інтерв’ю вона заявила, що планує у 2036 році балотуватися в президенти.
Аманда прочитала власний вірш The Hill We Climb ("Пагорб, на який ми здіймаємося"), що починається рядками: "Коли настає день, ми запитуємо себе: де знайти світло в цій нескінченній тіні? ". За всю історію Америки всього 6 поетів виступали на інавгурації президента, Аманда Горман стала наймолодшою з них. Її виступ нагадував перформанс, що залишився у серці кожної людини. Модна громадськість відразу звернула увагу на образ Аманди: яскраво-жовте пальто й обруч Prada.