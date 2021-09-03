Аманда Горман будет участвовать в глобальном проекте Estee Lauder Writing Change. Компания планирует повысить грамотность на пути равенства, доступа и социальных изменений.

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Поэтесса Аманда Горман стала амбассадором Estee Lauder

Аманда появится в кампаниях бренда, связанных с проектом Estee Lauder Writing Change, уже в следующем году. В рамках этой инициативы по распространению грамотности Estee Lauder предусмотрели инвестиции: 3 миллиона долларов в течение 3 ближайших лет.

Горжусь тем, что могу объявить о партнерстве с одним из самых знаковых косметических брендов в мире, Estee Lauder, и стать новым голосом первого в истории агента перемен, Global Changemaker,

– написала на своей инстаграм-странице Аманда.

"Проект Writing Change будет поддерживать общественные организации по вопросам грамотности как на местном, так и на глобальном уровне. Вместе мы будем продвигать равенство и социальное влияние, поддерживая грамотность во всем мире. Не могу дождаться, когда мы начнем", – добавила в заметке поэтесса.



Аманда Горман / Фото из инстаграма поэтессы