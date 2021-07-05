В своих инстаграм-историях красавица, которой удалось покорить сердце Михаила Заливаки, подробно расписала 6 бьюти-шагов для ухода за лицом и телом и поделилась своими лайфхаками, чтобы всегда оставаться красивой. Возможно, и вам пригодятся советы Анны.

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Как Анна Богдан ухаживает за лицом и телом

Маска для лица из холодильника . Анна советует выбирать обычную увлажняющую маску, которая будет холодной. Таким образом можно снять усталость с лица и убрать следы от подушки, которая часто оставляет на коже набухшие заломы. Девушка считает такой процесс довольно приятным.

. Анна советует выбирать обычную увлажняющую маску, которая будет холодной. Таким образом можно снять усталость с лица и убрать следы от подушки, которая часто оставляет на коже набухшие заломы. Девушка считает такой процесс довольно приятным. Для красивого тела победительница "Холостяк-11" предлагает 100 прыжков на месте. Чтобы их повторить, нужно скрестить руки на груди и прыгать невысоко 100 раз на пальчиках ног. Это также поможет взбодриться утром. Однако тем, у кого протрузия или грыжа – прыгать категорически нельзя. Также Анна Богдан советует воздержаться от этого беременным.

"Можно сразу после сна сделать вот такое упражнение . Только не на кровати! Спина должна быть на ровной поверхности. Лягте на спину! Поднимите руки и (слегка согнутые в коленях) ноги вверх. Трясите ими одновременно, стараясь расслабить конечности. Делать 1 – 3 минуты. Такое упражнение подойдет всем", – написала в инстаграм-сториз девушка Михаила Заливаки.

. Только не на кровати! Спина должна быть на ровной поверхности. Лягте на спину! Поднимите руки и (слегка согнутые в коленях) ноги вверх. Трясите ими одновременно, стараясь расслабить конечности. Делать 1 – 3 минуты. Такое упражнение подойдет всем", – написала в инстаграм-сториз девушка Михаила Заливаки. Массаж лица. Анна написала, что важно делать движения руками по коже, покрытой гелем или кремом. Руки при массаже должны скользить по лицу, а не тянуть кожу.