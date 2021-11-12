Якщо минулого року на піку популярності була стрижка каре, то цьогоріч модниці та голлівудські зірки все частіше вдаються до зачіски air-боб, що в перекладі на українську означає "повітряний боб".
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Кому підійде така зачіска
Hair-експерти стверджують, що air-боб підходить для будь-якого віку та практично будь-якої структури волосся. Зранку не потрібно витрачати багато часу на укладання, адже головною родзинкою образу має бути об'єм у волоссі. Його ви може надати за допомогою ледь розкуйовджених локонів. А якщо ви знайдете відмінного майстра, який підбере ідеальну довжину стрижки та врахує особливості ваших рис обличчя, то ви будете виглядати не гірше, аніж зірки на червоній доріжці.
Етапи укладання зачіски
- Найперше потрібно вимити волосся і нанести зволожуючу маску або бальзам. Це допоможе зробити пасма більш слухняними.
- Наступним етапом буде нанесення термозахисту. Це може бути гель, крем або спрей. Але якщо ваше волосся зазвичай сохне природнім способом, то цей етап ви можете пропустити.
- Для створення ефекту "повітряності" зачіски, спробуйте фен з насадкою "дифузор". Так ви зможете виділити природні кучері.
- Якщо ж ви прагнете добитись більш гладкого результату, то придбайте фен-щітку або браш для волосся.
- Результат можете закріпити лаком для волосся.
Хвилястий air-боб / Фото з інстаграму перукаря з Чикаго
Хвилястий air-боб / Фото з інстаграму перукаря з Чикаго
Акторка Люсі Бойнтон із зачіскою air-боб / Фото з інстаграму акторки
Гладкий air-боб / Фото з інстаграму Тетяни Парфільєвої
Гладкий air-боб / Фото з інстаграму Аліни Френдій