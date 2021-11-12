Если в прошлом году на пике популярности была стрижка каре, то в этом году модницы и голливудские звезды все чаще прибегают к прически air-боб, что в переводе на русский означает "воздушный боб".

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Кому подойдет такая прическа

Hair-эксперты утверждают, что air-боб подходит для всех возрастов и практически любой структуры волос. Утром не нужно тратить много времени на укладку, ведь главной изюминкой образа должен быть объем в волосах. Его вы можете достичь с помощью чуть взлохмаченных локонов. А если вы найдете отличного мастера, который подберет идеальную длину стрижки и учтет особенности ваших черт лица, вы будете выглядеть не хуже, чем звезды на красной дорожке.

Этапы укладки прически

В первую очередь нужно вымыть волосы и нанести увлажняющую маску или бальзам. Это поможет сделать пряди более послушными. Следующим этапом будет нанесение термозащиты. Это может быть гель, крем или спрей. Но если ваши волосы обычно сохнут естественным способом, то этот этап вы можете пропустить. Для создания эффекта "воздушности" прически, попробуйте фен с насадкой "диффузор". Так вы сможете выделить естественные кудри. Если вы хотите добиться более гладкого результата, то приобретите фен-щетку или браш для волос. Результат можно закрепить лаком для волос.

Волнистый air-боб / Фото из инстаграма парикмахера из Чикаго

Волнистый air-боб / Фото из инстаграма парикмахера из Чикаго

Актриса Люси Бойнтон с прической air-боб / Фото из инстаграма актрисы

Гладкий air-боб / Фото из инстаграма Татьяны Парфильевой

Гладкий air-боб / Фото из инстаграма Алины Френдий