Если в прошлом году на пике популярности была стрижка каре, то в этом году модницы и голливудские звезды все чаще прибегают к прически air-боб, что в переводе на русский означает "воздушный боб".
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Кому подойдет такая прическа
Hair-эксперты утверждают, что air-боб подходит для всех возрастов и практически любой структуры волос. Утром не нужно тратить много времени на укладку, ведь главной изюминкой образа должен быть объем в волосах. Его вы можете достичь с помощью чуть взлохмаченных локонов. А если вы найдете отличного мастера, который подберет идеальную длину стрижки и учтет особенности ваших черт лица, вы будете выглядеть не хуже, чем звезды на красной дорожке.
Этапы укладки прически
- В первую очередь нужно вымыть волосы и нанести увлажняющую маску или бальзам. Это поможет сделать пряди более послушными.
- Следующим этапом будет нанесение термозащиты. Это может быть гель, крем или спрей. Но если ваши волосы обычно сохнут естественным способом, то этот этап вы можете пропустить.
- Для создания эффекта "воздушности" прически, попробуйте фен с насадкой "диффузор". Так вы сможете выделить естественные кудри.
- Если вы хотите добиться более гладкого результата, то приобретите фен-щетку или браш для волос.
- Результат можно закрепить лаком для волос.
Волнистый air-боб / Фото из инстаграма парикмахера из Чикаго
Волнистый air-боб / Фото из инстаграма парикмахера из Чикаго
Актриса Люси Бойнтон с прической air-боб / Фото из инстаграма актрисы
Гладкий air-боб / Фото из инстаграма Татьяны Парфильевой
Гладкий air-боб / Фото из инстаграма Алины Френдий