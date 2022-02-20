Кожна дівчина чи жінка хоче мати здоровий вигляд лиця. І який сум пробирає красунь, коли зранку у дзеркалі вони бачать своє обличчя спухлим.

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Причини появи набряків обличчя

Обличчя може набрякати не лише через те, що у ньому забагато рідини, бо на ніч ви вирішили випити води. Причинами спухлості можуть бути також і:

Неправильний режим сну й харчування;

Стреси;

Проблеми із видільною системою;

Недостатня активність;

Шкідливі звички;

Порушений питний режим.

Деякі з причин можна вирішити власноруч, проте якщо ви відчуваєте, що у вас негаразди з нирками чи печінкою, то краще звернутись до лікаря.



Причини набрякання лиця / Фото Pexels

Як прибрати набряки лиця

Найбільш простим вирішенням для цієї проблеми буде вмити лице прохолодною водою. Холод розширить кровоносні судини шкіри і застійна рідина розійдеться. Також можна спробувати потерти лице кубиком льоду. Проте робіть це обережно, аби не пошкодити шкіру.



Як усунути набряк обличчя / Фото Pexels

Іншим способом позбавитись набряклості є масаж. Не обов'язково ходити у салон, аби прибрати цю спухлість, адже такий масаж можна зробити власноруч. Також існують спеціальні масажери для обличчя, за допомогою яких ця процедура буде ще легшою.



Як усунути набряк обличчя / Фото Pexels

Спухлість можна забрати і косметичними засобами. На ринку представлено багато б'юті-продуктів із охолоджувальними властивостями, які не лише приберуть набряки, а й нададуть лицю свіжий вигляд. Зважайте, що таку косметику краще підбирати із косметологом.