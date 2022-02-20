Кожна дівчина чи жінка хоче мати здоровий вигляд лиця. І який сум пробирає красунь, коли зранку у дзеркалі вони бачать своє обличчя спухлим.

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Причини появи набряків обличчя

Обличчя може набрякати не лише через те, що у ньому забагато рідини, бо на ніч ви вирішили випити води. Причинами спухлості можуть бути також і:

  • Неправильний режим сну й харчування;
  • Стреси;
  • Проблеми із видільною системою;
  • Недостатня активність;
  • Шкідливі звички;
  • Порушений питний режим.

Деякі з причин можна вирішити власноруч, проте якщо ви відчуваєте, що у вас негаразди з нирками чи печінкою, то краще звернутись до лікаря.

Набряк обличчя як забрати
Причини набрякання лиця / Фото Pexels

Як прибрати набряки лиця

Найбільш простим вирішенням для цієї проблеми буде вмити лице прохолодною водою. Холод розширить кровоносні судини шкіри і застійна рідина розійдеться. Також можна спробувати потерти лице кубиком льоду. Проте робіть це обережно, аби не пошкодити шкіру.

Набряк обличчя як забрати
Як усунути набряк обличчя / Фото Pexels

Іншим способом позбавитись набряклості є масаж. Не обов'язково ходити у салон, аби прибрати цю спухлість, адже такий масаж можна зробити власноруч. Також існують спеціальні масажери для обличчя, за допомогою яких ця процедура буде ще легшою.

Набряк обличчя як забрати
Як усунути набряк обличчя / Фото Pexels

Спухлість можна забрати і косметичними засобами. На ринку представлено багато б'юті-продуктів із охолоджувальними властивостями, які не лише приберуть набряки, а й нададуть лицю свіжий вигляд. Зважайте, що таку косметику краще підбирати із косметологом.