Каждая девушка или женщина хочет иметь здоровый вид лица. И какая грусть пробирает красавиц, когда утром в зеркале они видят свое лицо вспухшим.

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Причины появления отеков лица

Лицо может отекать не только из-за того, что в нем слишком много жидкости, потому что на ночь вы решили выпить воды. Причинами опухлости могут быть также и:

Неправильный режим сна и питания;

Стрессы;

Проблемы с выделительной системой;

Недостаточная активность;

Вредные привычки;

Нарушен питьевой режим.

Некоторые из причин можно решить собственноручно, однако если вы чувствуете, что у вас проблемы с почками или печенью, то лучше обратиться к врачу.



Причины опухания лица / Фото Pexels

Как убрать отеки лица

Наиболее простым решением для этой проблемы будет умыть лицо прохладной водой. Холод расширит кровеносные сосуды кожи и застойная жидкость разойдется. Также можно попробовать потереть лицо кубиком льда. Однако делайте это осторожно, чтобы не повредить кожу.



Как устранить отек лица / Фото Pexels

Другим способом избавиться от отечности является массаж. Не обязательно ходить в салон, чтобы убрать эту опухлость, ведь массаж можно сделать собственноручно. Также существуют специальные массажеры для лица, с помощью которых эта процедура будет еще легче.



Как устранить отек лица / Фото Pexels

Опухлость можно забрать и косметическими средствами. На рынке представлено много бьюти-продуктов с охлаждающими свойствами, которые не только уберут отеки, но и придадут лицу свежий вид. Учитывайте, что такую косметику лучше подбирать с косметологом.