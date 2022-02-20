Каждая девушка или женщина хочет иметь здоровый вид лица. И какая грусть пробирает красавиц, когда утром в зеркале они видят свое лицо вспухшим.
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Причины появления отеков лица
Лицо может отекать не только из-за того, что в нем слишком много жидкости, потому что на ночь вы решили выпить воды. Причинами опухлости могут быть также и:
- Неправильный режим сна и питания;
- Стрессы;
- Проблемы с выделительной системой;
- Недостаточная активность;
- Вредные привычки;
- Нарушен питьевой режим.
Некоторые из причин можно решить собственноручно, однако если вы чувствуете, что у вас проблемы с почками или печенью, то лучше обратиться к врачу.
Причины опухания лица / Фото Pexels
Как убрать отеки лица
Наиболее простым решением для этой проблемы будет умыть лицо прохладной водой. Холод расширит кровеносные сосуды кожи и застойная жидкость разойдется. Также можно попробовать потереть лицо кубиком льда. Однако делайте это осторожно, чтобы не повредить кожу.
Как устранить отек лица / Фото Pexels
Другим способом избавиться от отечности является массаж. Не обязательно ходить в салон, чтобы убрать эту опухлость, ведь массаж можно сделать собственноручно. Также существуют специальные массажеры для лица, с помощью которых эта процедура будет еще легче.
Как устранить отек лица / Фото Pexels
Опухлость можно забрать и косметическими средствами. На рынке представлено много бьюти-продуктов с охлаждающими свойствами, которые не только уберут отеки, но и придадут лицу свежий вид. Учитывайте, что такую косметику лучше подбирать с косметологом.