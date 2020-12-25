Сліпі ділянки в макіяжі: як створити ідеальний мейкап
Для того, щоб створити ефектний і повноцінний макіяж, потрібно пам'ятати про сліпі ділянки. Як зробити ідеальний мейкап, який буде підкреслювати переваги вашої зовнішності – читайте в матеріалі.
Під час створення макіяжу необхідно приділяти увагу деталями, адже саме вони роблять мейкап повноцінним, пише Harper's Bazaar.
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Сліпі ділянки в макіяжі
- Шия. Запорука ідеального макіяжу – це відсутність контрастного переходу між відтінком обличчя до шиї. Якщо зміну кольорів помітно під нижньою щелепою, то це виглядає максимально неестетично. Аби цього не трапилося, дотримуйтеся простих правил: ретельно вибирайте відтінок тонального крему та наносіть його по периферії та особливого значення надавайте вирівнюванню тону шиї.
- Вуха та скроні. У цих областях розташовані "кордони" між зоною макіяжу та вільних від нього ділянок шкіри. Тому при неправильному та неуважному нанесенні тональної основи, ці лінії можуть перетворитись в неприродну маску. Радимо, застосовувати вищеописані правила в макіяжі щодо вух і скронь також. Аби макіяж цих ділянок був природним, то застосовуйте зволожений б'юті-блендер для нанесення тонального крему на вушні раковини та мочки вух. Опісля скористайтеся прозорою пудрою.
- Лінія росту волосся. Коли тональний крем потрапляє на волосся, то його важко правильно розтушувати. Непрофесійний ефект буде помітним на чолі та скронях. Зачіска, яка виділяє ці ділянки обличчя, зрадливо підкреслить вашу б'юті-помилку. Щоб цього уникнути, наносіть невелику кількість тонального засобу по периферії обличчя і ретельно розтушовуйте його б'юті-блендером. Якщо вам здається, що макіяжу забагато в цій ділянці, то просто витріть засіб у небажаному місці серветкою.
Основні помилки, які псують макіяж
Cosmopolitan розповідає про те, чого не можна робити.
- Не варто наносити тональну основу сухим б'юті-блендером, адже крем розподілиться по шкірі нерівномірно.
- Не використовуйте пудру перед макіяжем. Пудра – це завершальний етап.
- Не забувайте про перенісся, коли прибираєте синці під очима.
- Пудру варто використовувати лише для маскування жирного блиску в T-зоні.
- Не використовуйте рідку підводку для стрілок, якщо не підготували повіки. Необхідно спочатку нанести тіні, щоб стрілки вийшли рівними та стійкими.
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