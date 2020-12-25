Слепые участки в макияже: как создать идеальный мейкап
Для того, чтобы создать эффектный и полноценный макияж, нужно помнить о слепых участках. Как сделать идеальный мейкап, который будет подчеркивать достоинства вашей внешности – читайте в материале.
Во время создания макияжа необходимо уделять внимание деталям, ведь именно они делают мейкап полноценным, пишет Harper's Bazaar.
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Слепые участки в макияже
- Шея. Залог идеального макияжа – это отсутствие контрастного перехода между оттенком лица к шее. Если изменение цветов заметно под нижней челюстью, то это выглядит максимально неэстетично. Чтобы этого не случилось, придерживайтесь простых правил: тщательно выбирайте оттенок тонального крема и наносите его по периферии и особое значение придавайте выравниванию тона шеи.
- Уши и виски. В этих областях расположены "границы" между зоной макияжа и свободными от него участками кожи. Поэтому при неправильном и невнимательном нанесении тональной основы эти ярко выраженные линии могут превратить лицо в неестественную маску. Рекомендуется применять вышеописанные правила в макияже и к ушам и вискам тоже. Чтобы макияж этих участков был естественным, то применяйте увлажненный бьюти-блендер для нанесения тонального крема на ушные раковины и мочки ушей. После воспользуйтесь прозрачной пудрой.
- Линия роста волос. Когда тональный крем попадает на волосы, то его трудно правильно растушевать. Непрофессиональный эффект будет заметен на лбу и висках. Прическа, которая выделяет эти участки лица, предательски подчеркнет вашу бьюти-ошибку. Чтобы этого избежать, наносите небольшое количество тонального средства по периферии лица и тщательно растушевывайте бьюти-блендером. Если вам кажется, что макияжа многовато в этом участке, то просто вытрите средство в нежелательном месте салфеткой.
Основные ошибки, которые портят макияж
Cosmopolitan рассказывает о том, чего нельзя делать.
- Не стоит наносить тональную основу сухим бьюти-блендером, ведь крем распределится по коже неравномерно.
- Не используйте пудру перед макияжем. Пудра – это завершающий этап.
- Не забывайте про переносицу, когда убираете синяки под глазами.
- Пудру стоит использовать лишь для маскировки жирного блеска в T-зоне.
- Не используйте жидкую подводку для стрелок, если не подготовили веки. Необходимо сначала нанести тени, чтобы стрелки получились ровными и стойкими.
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