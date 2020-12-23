Неакуратний макіяж: 8 помилок, які заважають на шляху до досконалості
Про ідеальний та досконалий макіяж мріє чи не кожна красуня. Проте їм не вдається досягти бажаного результату, навіть якщо вони дотримуються покрокової інструкції створення мейк-апу. Адже існують підступні б’юті-помилки, про які варто дізнатися якомога швидше.
Макіяж – головна складова щоденної б’юті-рутини, але навіть жінки, які мають великий досвід у його створенні, можуть зробити чимало помилок. Harper's Bazaar розповів, чого не потрібно робити, якщо ви хочете мати ідеальний макіяж.
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Через які помилки макіяж виходить неакуратним
- Наносите тональну основу на непідготовану шкіру. Макіяж потрібно починати з очищення обличчя, його зволоження та нанесення бази під мейк-ап. Щоб тональна основа "лягла" ідеально, готуйте шкіру до макіяжу.
- Ігноруєте макіяж шиї. Аби макіяж мав акуратний вигляд, не забувайте наносити на обличчя і шию один відтінок тонального крему.
- Лінуєтеся розтушовувати. Чіткі і графічні лінії тіней, рум’ян чи бронзера не в моді. Ваш вигляд буде гармонічним і привабливим, якщо ви добре розтушовуватимете косметичні продукти.
- Використовуєте неправильний відтінок тонального крему. Перш ніж придбати тональну основу, протестуйте її в магазині: нанесіть на щоку та подивіться на неї при денному світлі. Також експерти рекомендують мати різні тональні основи для літа і зими. В інші пори року відтінки можна поєднувати, та отримувати ідеальний тон шкіри.
- Неакуратно промальовуєте вії. Наносячи туш в декілька шарів, робіть це акуратно та уникайте утворення некрасивих пучків з декількох вій.
- Наносите надто багато пудри. Якщо ви не хочете невдало підкреслювати усі мімічні зморшки і лінії на обличчі, то відмовтеся від товстого шару пудри. Цей продукт повинен фіксувати макіяж та маскувати жирний блиск.
- Обираєте рум’яна, які не підходять відтінку вашої шкіри. Тому ретельно обирайте колір рум’ян, і наносіть їх на яблучка щік, відводячи до скроні, аби отримати ефект свіжості і сяйва на обличчі.
- Графічно вимальовуєте брови. Вже давно популярним став тренд на натуральність в макіяжі. Тому, оформлюючи брови, просто підкреслюйте їхню форму і фіксуйте спеціальним гелем. За необхідності, заповніть пробіли між волосинами олівцем відповідного відтінку або тінями, які виглядатимуть органічно.
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