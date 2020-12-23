Про ідеальний та досконалий макіяж мріє чи не кожна красуня. Проте їм не вдається досягти бажаного результату, навіть якщо вони дотримуються покрокової інструкції створення мейк-апу. Адже існують підступні б’юті-помилки, про які варто дізнатися якомога швидше.