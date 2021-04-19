Правильно та ефективно: як користуватися сухим шампунем

16:24

Інколи волосся втрачає свіжість навіть у перший день після миття. Аби ваші локони завжди мали доглянутий вигляд, можна користуватися сухим шампунем. Якщо використовувати засіб правильно, то вам не доведеться хвилюватися через неестетичні залишки сухого шампуню на волоссі.