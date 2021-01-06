Прекрасні та універсальні: 5 жіночих стрижок для будь-якого віку
Процес вибору стрижки повинен бути ретельним. Адже важливо, щоб нова зачіска личила вашому типу волосся та відповідала останнім hair-тенденціям. Проте в 50 з’являється ще більше запитань. Жінки сумніваються: залишати їм довге волосся чи стригтися коротко. Тому варто звернути увагу на стрижки знаменитостей, аби визначитися, яка вам подобається найбільше.
Стрижку складно обирати, коли ви не знаєте, яка саме личитиме вам. Vogue поділився 5 прикладами красивих зіркових стрижок, які є універсальними та вдало виглядатимуть на кожній жінці будь-якого віку.
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5 жіночих стрижок для будь-якого віку
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