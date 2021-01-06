Процес вибору стрижки повинен бути ретельним. Адже важливо, щоб нова зачіска личила вашому типу волосся та відповідала останнім hair-тенденціям. Проте в 50 з’являється ще більше запитань. Жінки сумніваються: залишати їм довге волосся чи стригтися коротко. Тому варто звернути увагу на стрижки знаменитостей, аби визначитися, яка вам подобається найбільше.