Процесс выбора стрижки должен быть тщательным. Ведь важно, чтобы новая прическа шла вашему типу волос и соответствовала последним hair-тенденциям. Однако в 50 появляется еще больше вопросов. Женщины сомневаются: оставлять им длинные волосы или стричься коротко. Поэтому стоит обратить внимание на стрижки знаменитостей, чтобы определиться, какая вам нравится больше всего.