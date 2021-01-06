Прекрасные и универсальные: 5 женских стрижек для всех возрастов
Процесс выбора стрижки должен быть тщательным. Ведь важно, чтобы новая прическа шла вашему типу волос и соответствовала последним hair-тенденциям. Однако в 50 появляется еще больше вопросов. Женщины сомневаются: оставлять им длинные волосы или стричься коротко. Поэтому стоит обратить внимание на стрижки знаменитостей, чтобы определиться, какая вам нравится больше всего.
Стрижку сложно выбирать, когда вы не знаете, какая именно подойдет вам. Vogue поделился 5 примерами красивых звездных стрижек, которые являются универсальными и удачно будут смотреться на каждой женщине любого возраста.
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5 женских стрижек для всех возрастов
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