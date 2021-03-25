Природные и натуральные look до сих пор очень популярны. Особенно такой макияж и прически удачны для повседневных прогулок или встреч. Как подчеркнуть свою красоту, но все равно выглядеть эффектно, читайте дальше.

Натуральный макияж на лице и лаконичная прическа удачно помогут освежить повседневный look. Однако не обязательно избегать ярких цветов или смелых шагов во время укладки. Именно деталями можно акцентировать на чертах лица, подчеркнув красоту.

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Блеск для губ

После мрачной и суровой зимы всегда наступает весна и лето – пора, когда хочется отказаться от насыщенного макияжа, который сушит кожу. Тогда в повседневном мейк-апе хочется только уложить брови, нанести румяна, что придаст яркости, а завершить все блеском для губ. Такой шаг однозначно придаст макияжу нежности и весенней свежести.

Акцент на глазах

Чтобы добавить макияжу яркости, а также подчеркнуть свой цвет глаз, можно нанести цветные стрелки тенями, или же накрасить нижнее веко карандашом. Стоит заметить, что такого шага в макияже будет достаточно. Поэтому не стоит перегружать лицо румянами или насыщенной помадой.

Укладка балерины

Понемногу в моду возвращается прическа, которую все любят делать в основном дома. А зря, поскольку аккуратный высокий пучок будет выглядеть очень элегантно и стильно. Такая укладка удачно дополнит любой look.

Эффект "мокрых волос"

Не так давно большинство голливудских знаменитостей обожали появляться на публике с такой прической. Она добавляла оригинальности и свежести. Добавим, что не обязательно перегружать волосы стайлинговыми средствами. Можно ограничиться челкой – так образ будет и не слишком скучным, и трендовым.