Прищі від маски: що не можна робити, коли у вас маскакне

17:44

В умовах пандемії носіння захисної маски є необхідним для збереження свого здоров'я. Проте тепло і волога, які збираються під маскою, створюють ідеальне середовище для розвитку бактерій, тому й згодом з’являються прищі і подразнювальні плями на шкірі обличчя, яка раніше не була схильною до акне. Таке явище позначають терміном "маскакне".