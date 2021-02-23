Що робити, коли набрякає обличчя: причини та поради для боротьби з проблемою
Сильний набряк обличчя не є захворюванням, а лише ознакою певних проблем в організмі. Тому варто дізнатися, чому обличчя набрякає і що робити, аби зранку ваше відображення у дзеркалі приємно дивувало, а не лякало.
Джерело:Grazia
Затримка рідин в тканинах обличчя не є чимось нормальним, тому обличчя зранку не набрякає у всіх. Якщо ви помітили схожі ознаки, то, дізнавшись причину, можна позбутися від набряків.
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Чому набрякає обличчя
Насамперед потрібно визначити, у яких саме ділянках обличчя накопичується зайва рідина. Наприклад: "мішки" під очима і опухлі повіки можуть бути ознакою хворих нирок, а набряки біля носа сигналізують про запалення, яке може бути викликане хронічним гайморитом, захворюваннями органів дихання чи навіть цукровим діабетом. Проте набряки на обличчі можуть мати й інші причини.
- Підвищений тиск.
- Вагітність і токсикоз.
- Менструація.
- Проблеми з імунітетом і авітаміноз.
- Порушення у раціоні: надмірна дієта, вживання великої кількості солі й таке інше.
- Зайва вага.
- Дефіцит сну.
- Алергія.
- Ендокринні захворювання (наприклад, щитовидної залози) і гормональні порушення.
- Сонячні опіки.
Як зняти набряки з обличчя
Коли ви визначите причину ранкових набряків на обличчі, то знайти спосіб для вирішення проблеми буде легше. Зазвичай за допомогою певних змін у раціоні можна повернути обличчю здоровий і свіжий вигляд.
- Менше солі. Не варто надто солити їжу, а також перед сном їсти солену рибу, чипси, напівфабрикати, майонез та інші продукти, які містять у своєму складі багато солі.
- Більше води. Може здатися дивною порадою, але водний баланс в організмі допомагає усунути набряки. Протягом дня випивайте 1, 5 – 2 літри води, а ближче до вечора – зменшуйте кількість.
- Замінюйте каву і газовані напої зеленим чаєм. Завдяки своїм корисним властивостям зелений чай усуває видимість набряків.
- Зробіть тест на алергічну реакцію. У випадку алергії, набряки обличчя не вдасться прибрати лише правильним харчуванням.
- Маски і компреси. Спеціальні засоби також є ефективними методами у боротьбі з набряками. Спробуйте маску чи компрес проти набряків перед сном, аби зранку мати привабливий вигляд.
- Перевірка стану здоров’я. Важливо дізнатися, чи у вас все гаразд зі щитовидною залозою і нирками. Адже дисфункція цих органів є найбільш поширеною причиною "мішків" під очима та інших ознак. Аби позбутися від набряклого обличчя, проконсультуйтеся з ендокринологом і нефрологом.
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