У сьогоденних реаліях багато красунь віддають перевагу б'юті-лайфхакам, які обіцяють швидкий та неймовірно ефектний результат. Проте деякі з них можуть лише погіршити стан вашої шкіри. Тому докторка медичних наук, викладачка у Єльському університеті, дерматологиня Мона Гохара прокоментувала 3 найбільш популярні і небезпечні б’юті-лайфхаки.

У соцмережах є чимало небезпечних порад для вдосконалення зовнішності. Варто дізнатися, які з них можуть ще більше нашкодити вашій красі.

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Дерматилогиня прокоментувала небезпечні б'юті-лайфхаки

Пори можна очистити зубною ниткою

Мона Гохара зазначає, що їй страшно навіть дивитися на відео у соцмережах з таким процесом. Вона каже, що зубною ниткою намагаються видалити верхній ороговілий шар шкіри та очистити пори, але це можна зробити безпечніше за допомогою скрабу, пілінгу чи гоммажа. Натомість зубна нитка травмує капіляри. Повторення цього б’юті-лайфхаку може зробити ваш ніс синьо-фіолетовим, а на відновлення дерми знадобиться чимало часу. Якщо у вас закупорюються пори, то краще зверніться до спеціаліста, а не користуйтеся небезпечними порадами.

Використання дезодоранту замість матуючого засобу

Докторка Гохара коментує: "Дезодорант містить солі алюмінію і хімічні ароматизатори, що може бути дуже небезпечно для шкіри обличчя. Можливі наслідки: червоні плями, які відлущуватимуться, прищі, глибинне акне. Ні за яких обставин не рекомендую цього, я не проти мультифункціональних засобів і їх незвичного використання, але не у цьому випадку".

Нанесення васабі на прищ з метою позбутися від нього

Відео з цим небезпечним б'юті-лайфхаком зібрало в інстаграмі майже 7 мільйонів переглядів.

Я не знаю зовсім ніяких протизапальних властивостей васабі – зовсім, пшик, нуль. Щиро прошу, якщо ви знаєте якісь дослідження – покажіть мені їх, я викину свій диплом. За, згадані блогеркою, 2 хвилини справжній васабі просто обпече шкіру разом з прищем, який нікуди не дінеться, а ви лікуватимете опік,

– наголошує докторка медичних наук Мона Гохара.