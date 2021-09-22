Найпопулярнішими зачісками під капелюхи, шапки, хустки та інші головні убори завжди залишались кінські хвости, косички чи ледь підкручені локони. Мода у цьому залишилась незмінною, оскільки це завжди зручно, і навіть коли ви знімете у приміщенні свій убір, ваше волосся матиме хороший вигляд.

Цікаво Стильні зачіски на кожен день осені: 7 прикладів від селебріті

Ми підібрали кілька варіантів образів та зачісок, аби ви легко знайшли щось потрібне для себе. Не бійтесь експериментувати та обирати різні варіанти головних уборів, адже ви можете неочікувано для себе з'ясувати, що вам чудово йдуть капелюхи або ж стильні шовкові хустки.

Теплі шапки

осінь зачіски 2021
"Вивернуті" косички з резинками

осінь зачіски 2021
Косички-хвостики з резинками

осінь зачіски 2021
"Недбала" коса на один бік

осінь зачіски 2021
Легкий пучок ззаду голови та спущені пасма

осінь зачіски 2021
"Риб'яча" коса

Капелюхи

осінь зачіски 2021
Легкий пучок зі спущеними пасмами

осінь зачіски 2021
Легкі локони

осінь зачіски 2021
"Риб'ячі" хвостики-косички

осінь зачіски 2021
"Баранчики" по боках

осінь зачіски 2021
Легкі локони у поєднанні з косичками

осінь зачіски 2021
Недбалий пучок із закрученими локонами

осінь зачіски 2021
Локони із дрібними косичками

Кепки та кепі

осінь зачіски 2021
Косичка на один бік

осінь зачіски 2021
Косички із кільцями

осінь зачіски 2021
Хвостик, заплетений не до кінця

осінь зачіски 2021
Спущений пучок

осінь зачіски 2021
Кінський хвіст внизу

Берети

осінь зачіски 2021
Випрямлене каре

осінь зачіски 2021
Пишні локони

Хустки

осінь зачіски 2021
Зав'язане волосся з прямими пасмами волосся

осінь зачіски 2021
Накручене волосся для об'єму

Всі фото: Pinterest