Найпопулярнішими зачісками під капелюхи, шапки, хустки та інші головні убори завжди залишались кінські хвости, косички чи ледь підкручені локони. Мода у цьому залишилась незмінною, оскільки це завжди зручно, і навіть коли ви знімете у приміщенні свій убір, ваше волосся матиме хороший вигляд.

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Ми підібрали кілька варіантів образів та зачісок, аби ви легко знайшли щось потрібне для себе. Не бійтесь експериментувати та обирати різні варіанти головних уборів, адже ви можете неочікувано для себе з'ясувати, що вам чудово йдуть капелюхи або ж стильні шовкові хустки.

Теплі шапки



"Вивернуті" косички з резинками



Косички-хвостики з резинками



"Недбала" коса на один бік



Легкий пучок ззаду голови та спущені пасма



"Риб'яча" коса

Капелюхи



Легкий пучок зі спущеними пасмами



Легкі локони



"Риб'ячі" хвостики-косички



"Баранчики" по боках



Легкі локони у поєднанні з косичками



Недбалий пучок із закрученими локонами



Локони із дрібними косичками

Кепки та кепі



Косичка на один бік



Косички із кільцями



Хвостик, заплетений не до кінця



Спущений пучок



Кінський хвіст внизу

Берети



Випрямлене каре



Пишні локони

Хустки



Зав'язане волосся з прямими пасмами волосся



Накручене волосся для об'єму

Всі фото: Pinterest