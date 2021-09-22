Самыми популярными прическами под шляпы, шапки, платки и другие головные уборы всегда оставались конские хвосты, косички или едва подкрученные локоны. Мода в этом осталась неизменной, поскольку это всегда удобно, и даже когда вы снимете в помещении свой убор, ваши волосы будут иметь хороший вид.

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Мы подобрали несколько вариантов образов и причесок, чтобы вы легко нашли что-то нужное для себя. Не бойтесь экспериментировать и выбирать различные варианты головных уборов, ведь вы можете неожиданно для себя выяснить, что вам прекрасно идут шляпы или же стильные шелковые платки.

Теплые шапки



"Вывернутые" косички с резинками



Косички-хвостики с резинками



"Небрежная" коса на одну сторону



Легкий пучок сзади головы и спущенные пряди



"Рыбья коса"

Шляпы



Легкий пучок со спущенными прядями



Легкие локоны



"Рыбьи" хвостики-косички



"Барашки" по бокам



Легкие локоны в сочетании с косичками



Небрежный пучок с закрученными локонами



Локоны с мелкими косичками

Кепки и кепи



Косичка на один бок



Косички с кольцами



Хвостик, заплетенный не до конца



Спущенный пучок



Конский хвост внизу

Береты



Выпрямленное каре



Пышные локоны

Платки



Завязанные волосы с прямыми прядями волос



Накрученные волосы для объема

Все фото: Pinterest