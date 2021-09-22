Самыми популярными прическами под шляпы, шапки, платки и другие головные уборы всегда оставались конские хвосты, косички или едва подкрученные локоны. Мода в этом осталась неизменной, поскольку это всегда удобно, и даже когда вы снимете в помещении свой убор, ваши волосы будут иметь хороший вид.

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Мы подобрали несколько вариантов образов и причесок, чтобы вы легко нашли что-то нужное для себя. Не бойтесь экспериментировать и выбирать различные варианты головных уборов, ведь вы можете неожиданно для себя выяснить, что вам прекрасно идут шляпы или же стильные шелковые платки.

Теплые шапки

осінь зачіски 2021
"Вывернутые" косички с резинками

осінь зачіски 2021
Косички-хвостики с резинками

осінь зачіски 2021
"Небрежная" коса на одну сторону

осінь зачіски 2021
Легкий пучок сзади головы и спущенные пряди

осінь зачіски 2021
"Рыбья коса"

Шляпы

осінь зачіски 2021
Легкий пучок со спущенными прядями

осінь зачіски 2021
Легкие локоны

осінь зачіски 2021
"Рыбьи" хвостики-косички

осінь зачіски 2021
"Барашки" по бокам

осінь зачіски 2021
Легкие локоны в сочетании с косичками

осінь зачіски 2021
Небрежный пучок с закрученными локонами

осінь зачіски 2021
Локоны с мелкими косичками

Кепки и кепи

осінь зачіски 2021
Косичка на один бок

осінь зачіски 2021
Косички с кольцами

осінь зачіски 2021
Хвостик, заплетенный не до конца

осінь зачіски 2021
Спущенный пучок

осінь зачіски 2021
Конский хвост внизу

Береты

осінь зачіски 2021
Выпрямленное каре

осінь зачіски 2021
Пышные локоны

Платки

осінь зачіски 2021
Завязанные волосы с прямыми прядями волос

осінь зачіски 2021
Накрученные волосы для объема

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