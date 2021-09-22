Самыми популярными прическами под шляпы, шапки, платки и другие головные уборы всегда оставались конские хвосты, косички или едва подкрученные локоны. Мода в этом осталась неизменной, поскольку это всегда удобно, и даже когда вы снимете в помещении свой убор, ваши волосы будут иметь хороший вид.
Интересно Стильные прически на каждый день осени: 7 примеров от селебрити
Мы подобрали несколько вариантов образов и причесок, чтобы вы легко нашли что-то нужное для себя. Не бойтесь экспериментировать и выбирать различные варианты головных уборов, ведь вы можете неожиданно для себя выяснить, что вам прекрасно идут шляпы или же стильные шелковые платки.
Теплые шапки
"Вывернутые" косички с резинками
Косички-хвостики с резинками
"Небрежная" коса на одну сторону
Легкий пучок сзади головы и спущенные пряди
"Рыбья коса"
Шляпы
Легкий пучок со спущенными прядями
Легкие локоны
"Рыбьи" хвостики-косички
"Барашки" по бокам
Легкие локоны в сочетании с косичками
Небрежный пучок с закрученными локонами
Локоны с мелкими косичками
Кепки и кепи
Косичка на один бок
Косички с кольцами
Хвостик, заплетенный не до конца
Спущенный пучок
Конский хвост внизу
Береты
Выпрямленное каре
Пышные локоны
Платки
Завязанные волосы с прямыми прядями волос
Накрученные волосы для объема
Все фото: Pinterest