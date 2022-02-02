Liquid hair – "редкие" волосы, которые должны сиять и сверкать, словно поверхность воды. Именно отсюда и пошло название этой прически.
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Новый тренд liquid hair
В свое время эффектность прически "редких" волос демонстрировала не только Наоми Кэмпбелл, но и Ким Кардашян. На длинных прядях liquid hair выглядит еще эффектнее.
Ким Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images
Теперь liquid hair стал новым трендом в косметологии. Образы с этой прической создают на модных показах:
- На показе Chanel в Париже модели распускали прямые и сияющие волосы с центральным делением.
Liquid hair на шоу Chanel / Фото Getty Images
- Liquid hair демонстрировали на показе Mark Fast.
Модель на показе Mark Fast / Фото из инстаграма
- А также на совместном показе Versace и Fendi. Тогда подиум покоряли Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид.
Наоми Кэмпбелл на шоу Versace и Fendi / Фото Vogue
Джиджи Хадид на шоу Versace и Fendi / Фото Vogue
Стилист Мишель Томпсон прокомментировала возвращение культовой прически 90-х.
За период пандемии мы отдавали предпочтение легким небрежным укладкам вроде beach waves или даже полному их отсутствию, потому что проводили большую часть своего времени дома. Теперь людям снова хочется взять в руки инструменты для завивки или выпрямления волос, нарядиться и отправиться покорять мир,
– поделилась она.
Как добиться эффекта liquid hair
- Для того, чтобы ваша прическа и впрямь имела вид морской глади, следует обратить внимание на состояние волос. Оны должны быть здоровыми и ухоженными.
- В противном же случае можно воспользоваться питательной маской или ламеллярной водой, что делает пряди более сияющими. Безупречно выровнять пряди поможет выпрямитель, но следует не забывать о термозащите.