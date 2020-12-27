Прокол вух – це дуже поширений пірсинг серед жінок. Але за ним потрібно ретельно доглядати, аби уникнути неприємної інфекції або ж гірших наслідків.

Одне з найголовніших правил якісного пірсингу – це ліцензований майстер, зазначає лікарка-терапевт Ольга Адерейко, пише Flo.

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Види пірсингу вух

Існує безліч варіантів, де можна проколоти вухо. Залежно від місця можна приблизно зрозуміти наскільки буде боляче та який вид прикрас варто придбати.

Популярні види для пірсингу вух

"Хелікс" – це вид проколу, який проходить уздовж верхньої частини вуха через хрящ. Простими словами – це пірсинг хряща. Він може бути доволі болісним.



Пірсинг хряща / Фото vean-tattoo

"Форвард хелікс" – цей прокол роблять також на хрящі, але вже біля основи вуха. Біль схожий зі звичайним "хеліксом". До речі, цей пірсинг виглядає доволі ефектно та елегантно.



Цей пірсинг виглядає просто і в той час елегантно / Фото argentum-studio

"Індастріал" – це прокол вуха одночасно у двох місцях, тому його заведено вважати екстремальним видом пірсингу.



Індастріал – це подвійний прокол / Фото argentum-studio

"Снаг" – перекладається як "акуратний", "прихований", тому його роблять вертикально. Прокол розташовується на противозавитку.



Охайний пірсинг / Фото tattooclassic

"Рок" – цей прокол роблять між зовнішньою і внутрішньою зоною раковини. Це також хрящі.



Вид пірсингу виглядає доволі цікаво / Фото vean-tattoo

Пірсинг у вушній раковині.



Пірсинг у вушній раковині / Фото vogue.ua

"Трагус" – це пірсинг козелка. Залежно від його розміру можна носити гвоздик, обруч або намистину, що звисає. Він болісний.



Прокол козелка / Фото piercing.wikі

"Анті-трагус" – його роблять навпроти козелка. Так само як і трагус, цей пірсинг болісний.



"Анті-трагус" / Фото tattooclassic

Поперечний пірсинг – це новий тренд, його роблять уздовж нижньої частини мочки вуха з боку в бік.



Незвичний прокол мочки вуха / Фото cheros

"Дейс" – це прокол хряща, який розташований просто над вушних каналом. Часто на це місце вдягається кілечко, прикрашене камінчиками або металевою бусиною.



Пірсинг "Дейс" / Фото tattooclassic

Пірсинг мочки – один із найпоширеніший видів проколу. Однак він може бути болючим.



Найпопулярніший пірсинг вуха / Фото barb.ua

В якому віці варто проколювати вуха

Неповнолітнім потрібна присутність батьків або опікунів, щоб проколоти їм вуха. Але є й салони, які не приймають взагалі людей молодше 18 років.

Батькам, які вирішили зробити пірсинг дітям, варто бути обачним. Адже, по-перше, догляд може бути важким, а по-друге, сережки можуть стати причиною задухи, якщо дитині вдасться їх зняти.

Де проклювати та як доглядати

Як зробити якісний пірсинг

Визначтесь із майстром. Важливо, щоб він мав відповідну ліцензію.

Також вам потрібно прочитати інформацію про кожен вид пірсингу. Від місця та виду залежить час, який потрібен для того, щоб він загоївся, та догляд.

Краще для першого чи складного пірсингу обирати вухо, на якому ви рідко спите.

Прикраси повинні бути сертифіковані. Краще обирати матеріал такий, як біопласт або титан, вони не викликають алергічної реакції та цілком безпечні.

Догляд

Усі необхідні інструкції по догляду дають майстри з пірсингу. Декому навіть призначають повторний візит через кілька тижнів, щоб перевірити процес загоєння і переконатися, що немає рубців або кіст.

Що не можна робити