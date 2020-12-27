Прокалывание ушей: когда стоит это делать и как правильно ухаживать
Прокол ушей – это очень распространенный пирсинг среди женщин. Но за ним нужно тщательно ухаживать, чтобы избежать неприятной инфекции или же худших последствий.
Одно из самых главных правил качественного пирсинга – это лицензированный мастер, отмечает врач-терапевт Ольга Адерейко, пишет Flo.
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Виды пирсинга ушей
Существует множество вариантов, где можно проколоть ухо. В зависимости от места можно примерно понять насколько будет больно и какой вид украшений стоит приобрести.
Популярные виды для пирсинга ушей
- "Хеликс" – это вид прокола, который проходит вдоль верхней части уха через хрящ. Простыми словами – это пирсинг хряща. Он может быть довольно болезненным.
Пирсинг хряща / Фото vean-tattoo
- "Форвард Хеликс" – этот прокол делают также на хряще, но уже у основания уха. Боль схожа с обычным "хеликсом". Кстати, этот пирсинг выглядит довольно эффектно и элегантно.
Этот пирсинг выглядит просто и элегантно / Фото argentum-studio
- "Индастриал" – это прокол уха одновременно в двух местах, поэтому его принято считать экстремальным видом пирсинга.
Индастриал – это двойной прокол / Фото argentum-studio
- "Снаг" – переводится как "аккуратный", "скрытый", поэтому его делают вертикально. Прокол располагается на противокозелке.
Аккуратный пирсинг / Фото tattooclassic
- "Рок" – этот прокол делают между внешней и внутренней зоной раковины. Это также хрящи.
Вид пирсинга выглядит довольно интересно / Фото vean-tattoo
- Пирсинг в ушной раковине.
Пирсинг в ушной раковине / Фото vogue.ua
- "Трагус" – это пирсинг козелка. В зависимости от его размера можно носить гвоздик, колечко или бусину. Делать этот прокол больно.
Прокол козелка / Фото piercing.wikі
- "Анти-трагус" – его делают напротив козелка. Так же как и трагус, этот пирсинг больно делать.
"Анти-трагус" / Фото tattooclassic
- Поперечный пирсинг – это новый тренд, его делают вдоль нижней части мочки уха из стороны в сторону.
Непривычный прокол мочки уха/ Фото cheros
- "Дейс" – это прокол хряща, который расположен прямо над ушным каналом. Часто на это место надевается колечко, украшенное камешками или металлической бусиной.
Пирсинг "Дейс" / Фото tattooclassic
- Пирсинг мочки – один из самых распространенных видов прокола. Однако он может быть болезненным.
Самый популярный пирсинг уха / Фото barb.ua
В каком возрасте стоит прокалывать уши
Несовершеннолетним требуется присутствие родителей или опекунов, чтобы проколоть им уши. Но есть и салоны, которые не принимают вообще людей моложе 18 лет.
Родителям, решившим сделать пирсинг детям, стоит быть осмотрительными. Ведь, во-первых, уход может быть трудным, а во-вторых, сережки могут стать причиной удушья, если ребенку удастся их снять.
Где прокалывать и как ухаживать
Как сделать качественный пирсинг
- Определитесь с мастером. Важно, чтобы он имел соответствующую лицензию.
- Также вам нужно прочитать информацию о каждом виде пирсинга. От места и вида зависит время, которое нужно для того, чтобы он зажил, и уход.
- Лучше для первого или сложного пирсинга выбирать ухо, на котором вы редко спите.
- Украшения должны быть сертифицированы. Лучше выбирать материал такой, как биопласт или титан, они не вызывают аллергической реакции и вполне безопасны.
Уход
Все необходимые инструкции по уходу дают мастера по пирсингу. Некоторым даже назначают повторный визит через несколько недель, чтобы проверить процесс заживления и убедиться, что нет рубцов или кист.
Что нельзя делать
- Может возникнуть соблазн крутить или вращать серьгу, но таким образом вы откладываете быстрое заживление. Кроме того, на ваших руках могут быть бактерии или микробы, которые могут вызвать инфекцию.
- Нельзя промывать пирсинг спиртом или перекисью, лучше выбрать хлоргексидин.
- Избегайте попадания воды в течение первых дней.
- Не меняйте сережку на серебряную или золотую сразу после прокола, ведь это может вызвать аллергическую реакцию.
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