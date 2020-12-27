Прокол ушей – это очень распространенный пирсинг среди женщин. Но за ним нужно тщательно ухаживать, чтобы избежать неприятной инфекции или же худших последствий.

Одно из самых главных правил качественного пирсинга – это лицензированный мастер, отмечает врач-терапевт Ольга Адерейко, пишет Flo.

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Виды пирсинга ушей

Существует множество вариантов, где можно проколоть ухо. В зависимости от места можно примерно понять насколько будет больно и какой вид украшений стоит приобрести.

Популярные виды для пирсинга ушей

"Хеликс" – это вид прокола, который проходит вдоль верхней части уха через хрящ. Простыми словами – это пирсинг хряща. Он может быть довольно болезненным.



Пирсинг хряща / Фото vean-tattoo

"Форвард Хеликс" – этот прокол делают также на хряще, но уже у основания уха. Боль схожа с обычным "хеликсом". Кстати, этот пирсинг выглядит довольно эффектно и элегантно.



Этот пирсинг выглядит просто и элегантно / Фото argentum-studio

"Индастриал" – это прокол уха одновременно в двух местах, поэтому его принято считать экстремальным видом пирсинга.

Индастриал – это двойной прокол / Фото argentum-studio

"Снаг" – переводится как "аккуратный", "скрытый", поэтому его делают вертикально. Прокол располагается на противокозелке.



Аккуратный пирсинг​ / Фото tattooclassic

"Рок" – этот прокол делают между внешней и внутренней зоной раковины. Это также хрящи.



Вид пирсинга выглядит довольно интересно / Фото vean-tattoo

Пирсинг в ушной раковине.



Пирсинг в ушной раковине​ / Фото vogue.ua

"Трагус" – это пирсинг козелка. В зависимости от его размера можно носить гвоздик, колечко или бусину. Делать этот прокол больно.



Прокол козелка / Фото piercing.wikі

"Анти-трагус" – его делают напротив козелка. Так же как и трагус, этот пирсинг больно делать.



"Анти-трагус" / Фото tattooclassic

Поперечный пирсинг – это новый тренд, его делают вдоль нижней части мочки уха из стороны в сторону.



Непривычный прокол мочки уха/ Фото cheros

"Дейс" – это прокол хряща, который расположен прямо над ушным каналом. Часто на это место надевается колечко, украшенное камешками или металлической бусиной.



Пирсинг "Дейс" / Фото tattooclassic

Пирсинг мочки – один из самых распространенных видов прокола. Однако он может быть болезненным.



Самый популярный пирсинг уха / Фото barb.ua

В каком возрасте стоит прокалывать уши

Несовершеннолетним требуется присутствие родителей или опекунов, чтобы проколоть им уши. Но есть и салоны, которые не принимают вообще людей моложе 18 лет.

Родителям, решившим сделать пирсинг детям, стоит быть осмотрительными. Ведь, во-первых, уход может быть трудным, а во-вторых, сережки могут стать причиной удушья, если ребенку удастся их снять.

Где прокалывать и как ухаживать

Как сделать качественный пирсинг

Определитесь с мастером. Важно, чтобы он имел соответствующую лицензию.

Также вам нужно прочитать информацию о каждом виде пирсинга. От места и вида зависит время, которое нужно для того, чтобы он зажил, и уход.

Лучше для первого или сложного пирсинга выбирать ухо, на котором вы редко спите.

Украшения должны быть сертифицированы. Лучше выбирать материал такой, как биопласт или титан, они не вызывают аллергической реакции и вполне безопасны.

Уход

Все необходимые инструкции по уходу дают мастера по пирсингу. Некоторым даже назначают повторный визит через несколько недель, чтобы проверить процесс заживления и убедиться, что нет рубцов или кист.

Что нельзя делать