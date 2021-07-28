У літньому сезоні 2021 особливо популярними є бохо-косички, 2 коси та 1 французька коса. Такі зачіски мають сучасний і стильний вигляд, а також володіють властивістю візуально омолоджувати обличчя. Почніть зі засвоєння базових навичок плетіння кіс.

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Додамо, що французька коса – це певний тип зачісок, який передбачає сплетіння всього волосся разом, утворюючи косу. Зачіску легко зробити своїми руками, якщо дотримуватися поетапної інструкції. Завдяки безлічі варіантів урізноманітнення коси такого стилю вона завжди буде підходити абсолютно всім дівчатам.

Французьку косу можна заплести для доповнення як вечірнього образу, так для повсякденних виходів в офіс. Окрім того, з такою укладкою вам точно не буде спекотно в літній період. Вона може слугувати чудовою альтернативою пучка.

Французька коса – проста зачіска на літо 2021

Як заплести французьку косу

Відокремте невелике пасмо волосся від лівого вуха до середини голови.

Розділіть це пасмо на 3 рівні частини.

Перекиньте спочатку ліве, а потім праве пасмо на середнє, як при плетінні звичайної коси. Додайте до правого пасма частину волосся справа.

Продовжуйте плести косу, додаючи по черзі пасма зліва і справа.

Завершіть плетіння звичайною косою (трьохпрядним плетінням) і закріпіть її спеціальною гумкою.

Дивіться, як заплітати косу у французькому стилі: