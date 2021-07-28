В летнем сезоне 2021 особенно популярны бохо-косички, 2 косы и 1 французская коса. Такие прически имеют современный и стильный вид, а также обладают свойством визуально омолаживать лицо. Начните с усвоения базовых навыков плетения кос.

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Добавим, что французская коса – это определенный тип причесок, предусматривающий сплетение всех волос вместе, образуя косу. Прическу легко сделать своими руками, если придерживаться поэтапной инструкции. Благодаря множеству вариантов разнообразия косы такого стиля она всегда будет подходить абсолютно всем девушкам.

Французскую косу можно заплести для дополнения как вечернего образа, так и для повседневных выходов в офис. Кроме того, с такой укладкой вам точно не будет жарко в летний период. Она может служить отличной альтернативой пучку.

Французская коса – простая прическа на лето 2021

Как заплести французскую косу

Отделите небольшую прядь волос от левого уха до середины головы.

Разделите этот локон на 3 равные части.

Перекиньте сначала левую, а затем правую прядь на среднюю, как при плетении обычной косы. Добавьте к правой пряди часть волос справа.

Продолжайте плести косу, добавляя поочередно пряди слева и справа.

Завершите плетение обычной косой (трехпрядным плетением) и закрепите ее специальной резинкой.

Смотрите, как заплетать косу во французском стиле: