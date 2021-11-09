Прості хитрощі в макіяжі, які допоможуть завжди виглядати свіжо і молодо

Макіяж призначений для підкреслення краси і маскування дрібних недоліків. За допомогою 3 простих б'юті-трюків можна завжди мати свіжий і молодий вигляд.

Якщо правильно підібрати мейк-ап, то легко створити ефект засмаглої шкіри, скорегувати овал обличчя, візуально збільшити очі, виділити погляд, а також "позбутися" від кількох років. Для цього варто поповнити свій арсенал трюків у макіяжі.

Вам буде цікаво Запам'яталися найбільше: головні б'юті-тренди осені, які викликають захват

Як виглядати свіжо і молодо: 3 трюки в макіяжі

Легкий рум'янець

Рум'яна потрібно наносити правильно і без фанатизму. Адже вони можуть як допомогти вам досягти поставленої цілі, так і додати зайвих років до загального вигляду. Аби надати обличчю свіжості та досягти ефекту відпочилої шкіри, візажисти радять використовувати персикові і ледь рожеві рум'яна, уникаючи надто червоних відтінків.



Як наносити рум'яна / Фото з інстаграму @rosiehw

Натуральні брови

Усі знають про тренд на природність в індустрії краси, як і те, що форма, колір і ширина брів здатні кардинально змінити обличчя. Якщо оформити брови надто темними тінями чи олівцем, промалювати чіткий контур, то є ризик отримати вульгарний результат і візуально додати зайвого віку обличчю. Власницям густих брів від природи достатньо просто розчесати їх і легенько зафіксувати гелем.



Красиві брови / Фото з інстаграму @gigihadid

Консилер зі світло відбивними частинками

Консилер – унікальний косметичний продукт, який здатен як приховати сліди від безсонної ночі, так і підкреслити їх. Візажисти рекомендують вибирати консилери зі світло відбивними частинками на тон світліший за шкіру. За допомогою б'юті-засобу можна водночас замаскувати недоліки шкіри і досягти легкого ефекту здорового сяйва і свіжості.



Хитрощі в макіяжі / Фото з інстаграму @haileybieber