Простые хитрости в макияже, которые помогут всегда выглядеть свежо и молодо

Макияж предназначен для подчеркивания красоты и маскировки мелких недостатков. С помощью 3 простых бьюти-трюков можно всегда выглядеть свежо и молодо.

Если правильно подобрать мейкап, то легко создать эффект загорелой кожи, скорректировать овал лица, зрительно увеличить глаза, выделить взгляд, а также "избавиться" от нескольких лет. Для этого следует пополнить свой арсенал трюков в макияже.

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Как выглядеть свежо и молодо: 3 трюка в макияже

Легкий румянец

Румяна нужно наносить правильно и без фанатизма. Ведь они могут как помочь вам достичь поставленной цели, так и добавить лишние годы к общему виду. Чтобы придать лицу свежести и достичь эффекта отдохнувшей кожи, визажисты советуют использовать персиковые и чуть розовые румяна, избегая слишком красных оттенков.



Как наносить румяна / Фото из инстаграма @rosiehw

Натуральные брови

Все знают о тренде на естественность в индустрии красоты, как и о том, что форма, цвет и ширина бровей способны кардинально изменить лицо. Если оформить брови слишком темными тенями или карандашом, прорисовать четкий контур, то есть риск получить вульгарный результат и визуально добавить лишние годы лицу. Обладательницам густых бровей от природы достаточно просто расчесать их и слегка зафиксировать гелем.



Красивые брови / Фото из инстаграма @gigihadid

Консиллер со светоотражающими частицами

Консиллер – уникальный косметический продукт, способный как скрыть следы от бессонной ночи, так и подчеркнуть их. Визажисты рекомендуют выбирать консилеры со светоотражающими частицами на тон светлее кожи. С помощью бьюти-средства можно одновременно замаскировать недостатки кожи и добиться легкого эффекта здорового сияния и свежести.



Хитрости в макияже / Фото из инстаграма @haileybieber