Візажисти моделей на великих показах і представники б'юті-брендів започатковують нові тенденції в індустрії краси. Завдяки їм за допомогою макіяжу можна підкреслити свою індивідуальність та довершити образ.

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Головні тренди у макіяжі осені 2021

Яскраві губи

У холодні пори року можна вдало доповнювати аутфіт зі затишними базовими светрами, класичними тренчами й іншим одягом у нейтральній кольоровій гамі макіяжем з яскравим акцентом на губах. Цієї осені слід звернути увагу на незвичайні відтінки червоного, бордового та коричневого. Експериментуйте і знайдете свою ідеальну помаду.



Акцент на губах / Фото з інстаграму Патріка Та

Природні брови

Тренд на натуральність – це про 2021 рік. Останні кілька сезонів у моді був мінімалістичний манікюр і мейк-ап. Це також стосується оформлення брів. На деякий час варто забути про брови, чітко промальовані олівцем, фарбою чи хною, тонкі брови. Аби надати їм красивого і стильного вигляду, достатньо зачесати брови щіточкою та закріпити їх гелем, щоб надійно зафіксувати волосини і додати об'єму.



Натуральний вигляд брів / Фото з інстаграму Патріка Та

Виділення погляду

Якщо ви не прихильниця яскравого пігменту на губах, то зробіть ставку на очі. У тренді й надалі залишаються виразні деталі – наприклад, кольорові стрілки. Якщо ви віддаєте перевагу мінімалістичному стилю в мейк-апі, то достатньо гарно профарбувати вії і вибрати тіні для повік в осінній кольоровій гамі. Б'юті-трюк візуально виділить погляд.



Звабливий макіяж очей / Фото з інстаграму Патріка Та

Усвідомлене споживання

Що один цікавий тренд року – це ідея усвідомленого споживання і дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Вибираючи косметичні продукти, намагайтеся піклуватися не лише про свою красу, але й про природу.