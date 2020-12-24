Як і для особливого випадку, так і на кожен день зачіска повинна відповідати кільком вимогам: універсальна, красива, швидко і легко можна повторити самостійно. Якщо вам забракло ідей і ви не знаєте, яку зачіску зробити собі наступною, то можете скористатися стильними прикладами від світових знаменитостей.