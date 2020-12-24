Прості та красиві зачіски, які подобаються знаменитостям
Як і для особливого випадку, так і на кожен день зачіска повинна відповідати кільком вимогам: універсальна, красива, швидко і легко можна повторити самостійно. Якщо вам забракло ідей і ви не знаєте, яку зачіску зробити собі наступною, то можете скористатися стильними прикладами від світових знаменитостей.
Укладка волосся необов’язково повинна бути складною у створенні, аби мати красивий і стильний вигляд. Harper's Bazaar пропонує модні і прості зіркові ідеї для зачісок.
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