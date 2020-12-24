Простые и красивые прически, которые нравятся знаменитостям
Как и для особого случая, так и на каждый день прическа должна соответствовать нескольким требованиям: универсальная, красивая, которую быстро и легко можно повторить самостоятельно. Если вам не хватило идей и вы не знаете, какую прическу сделать себе следующей, то можете воспользоваться стильными примерами от мировых знаменитостей.
Укладка волос необязательно должна быть сложной в создании, чтобы иметь красивый и стильный вид. Harper's Bazaar предлагает модные и простые звездные идеи для причесок.
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Какую прическу сделать своими руками: звездные примеры
Высокий хвост в стиле Барби
Прическа с использованием повязки
Мальвинка на приглаженных волосах
Стильное небрежное плетение
Опять актуальный: пучок из 90-х
Модная укладка с эффектом воздушности
Мягкие и нежные волны на волосах
Объемный начес и низкий пучок
Укладка в стиле волос русалки
Эффектная коса на затылке со стразами
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