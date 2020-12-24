Как и для особого случая, так и на каждый день прическа должна соответствовать нескольким требованиям: универсальная, красивая, которую быстро и легко можно повторить самостоятельно. Если вам не хватило идей и вы не знаете, какую прическу сделать себе следующей, то можете воспользоваться стильными примерами от мировых знаменитостей.