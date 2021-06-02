Главным преимуществом модных причесок для этого лета является то, что их можно сделать на любой длине волос, а также дополнить красивыми аксессуарами. Но помните, что яркие резинки лучше не использовать, как и украшения со стразами, ведь они уже стали антитрендами.

К теме: Как ухаживать за волосами на море и какие укладки делать: полезные советы и стильные идеи

Когда наступит летняя жара, то распущенные волосы, которые спадают по спине, будут вызывать дискомфортные ощущения. Именно поэтому стильная прическа необходима каждой девушке. Кроме этого, перед выходом из дома волосы нужно защищать от вредного воздействия ульрафиолетовых лучей. Поэтому во время укладки локонов используйте средства с УФ-фильтрами. Еще ваши пряди эффективно будут защищать от солнца головные уборы. Ими можно дополнить едва ли не каждую прическу.

Наиболее популярными летом будут разные вариации пучка, косы, хвоста, "мальвинки", в частности, укладки с эффектом мокрых волос. Их можно повторить на шевелюре любого типа и длины. Для вдохновения используйте нашу подборку идей.

Модные прически на лето 2021

Красивая прическа в стиле Дафни Бриджертон

Легкие и стильные косички

Модный высокий пучок

Интересная "мальвинка", которую можно закрепить как резинкой, так и крабиками

Оригинальная идея для хвоста с платком

Еще одна вариация низкого хвоста

Прическа в стиле 90-х от Джиджи Хадид

Закрепите волосы модным крабиками, как Рози Хантингтон-Уайтли

Нежная летняя прическа

Наиболее трендовая и быстрая укладка – эффект мокрых волос