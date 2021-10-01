Олена Лавренюк, українська актриса театру і кіно, ведуча та шоуранерка популярного серіалу цієї зими "Кава з кардамоном", є володаркою розкішного волосся. Зірка розповіла, які процедури і б'юті-лайфхаки допомагають їй доглядати за шевелюрою та зберігати її у здоровому стані.