35-річна Олена Лавренюк переконана, що восени волоссю потрібен особливий догляд. Тому б'юті-рутину варто корегувати відповідно до сезону.
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Як Олена Лавренюк доглядає за волоссям восени
- Відновлення. Влітку волосся пересушується під сонячними променями, то восени варто виділити час на його відновлення. Олена наносить на пасма кокосову або арганову олію перед сном в домашніх умовах. Також вона використовує кокосову олію для зволоження і живлення всього тіла. Щодо професійного догляду, то акторка віддає перевагу робити його вдома, використовуючи засоби Orising, які складаються з натуральних інгредієнтів, зокрема створені на основі кокосової олії та мінералізантів.
- Менше стайлінгу. Під час робочих буднів волосся Олени Лавренюк часто піддається впливу приладів для стайлінгу, аби зробити укладку. Натомість у звичайному житті жінка намагається не користуватися фенами, випрямлячами, плойками. Влітку вона дозволяє локонам висихати природним шляхом, а восени і взимку може використовувати фен, який має дуже щадний механізм, тому не шкодить волоссю.
- Процедури. Олена полюбляє різноманітні салонні процедури для догляду за волоссям, тому, коли з'являється можливість, вона відвідує свого майстра. Її hair-стиліст наголошує, що надмірне захоплення доглядом може нашкодити шевелюрі: волосини почнуть ламатися і випадати.
- Укладка. В акторки є улюблений вид укладання волосся – морський. Якщо конкретніше, то, коли Олена перебуває на відпочинку, її пасма починають закручуватися від солоної морської води і, вигоряючи на сонці, набувають легкого золотистого відтінку.
Правильний догляд за волоссям / Фото з інстаграму Олени Лавренюк
Як мати красиве і здорове волосся / Фото з інстаграму Олени Лавренюк