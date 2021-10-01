35-летняя Елена Лавренюк убеждена, что осенью волосам нужен особый уход. Поэтому бьюти-рутину стоит корректировать в соответствии с сезоном.

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Как Елена Лавренюк ухаживает за волосами осенью

Восстановление. Летом волосы пересушиваются под солнечными лучами, поэтому осенью стоит выделить время на их восстановление. Елена наносит на пряди кокосовое или аргановое масло перед сном в домашних условиях. Также она использует кокосовое масло для увлажнения и питания всего тела. Касательно профессионального ухода, то актриса предпочитает делать его дома, используя средства Orising, которые состоят из натуральных ингредиентов, в том числе созданы на основе кокосового масла и минерализантов.

Летом волосы пересушиваются под солнечными лучами, поэтому осенью стоит выделить время на их восстановление. Елена наносит на пряди кокосовое или аргановое масло перед сном в домашних условиях. Также она использует кокосовое масло для увлажнения и питания всего тела. Касательно профессионального ухода, то актриса предпочитает делать его дома, используя средства Orising, которые состоят из натуральных ингредиентов, в том числе созданы на основе кокосового масла и минерализантов. Меньше стайлинга . Во время рабочих будней волосы Елены Лавренюк часто подвергаются воздействию приборов для стайлинга, чтобы сделать укладку. Вместе с тем в обычной жизни женщина старается не пользоваться фенами, выпрямителями, плойками. Летом она позволяет локонам высыхать естественным путем, а осенью и зимой может использовать фен, который имеет очень щадящий механизм, поэтому не вредит волосам.

. Во время рабочих будней волосы Елены Лавренюк часто подвергаются воздействию приборов для стайлинга, чтобы сделать укладку. Вместе с тем в обычной жизни женщина старается не пользоваться фенами, выпрямителями, плойками. Летом она позволяет локонам высыхать естественным путем, а осенью и зимой может использовать фен, который имеет очень щадящий механизм, поэтому не вредит волосам. Процедуры. Елена любит различные салонные процедуры по уходу за волосами, поэтому, когда появляется возможность, она посещает своего мастера. Ее hair-стилист подчеркивает, что чрезмерное увлечение уходом может навредить шевелюре: волосы начнут ломаться и выпадать.

Елена любит различные салонные процедуры по уходу за волосами, поэтому, когда появляется возможность, она посещает своего мастера. Ее hair-стилист подчеркивает, что чрезмерное увлечение уходом может навредить шевелюре: волосы начнут ломаться и выпадать. Укладка. У актрисы есть любимый вид укладки волос – морской. Если конкретнее, то, когда Елена находится на отдыхе, ее пряди начинают закручиваться от соленой морской воды и, выгорая на солнце, приобретают легкого золотистого оттенка.



Правильный уход за волосами / Фото из инстаграма Елены Лавренюк