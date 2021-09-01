Більшість із цікавих б'юті-образів знаменитої красуні легко повторити самотужки. А красивий макіяж здатен довершити будь-який образ.

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Нещодавно Зендея стала обличчям Valentino. Креативний директор бренда сказав про неї: "Зендея – сильна молода жінка, яка використовує свій талант і працює, щоб проявити себе, свої цінності і стати символом нового покоління". Акторка співпрацює з різними брендами одягу та косметики, стала обличчям жіночого аромату і туші для вій від Lancome. А її б'юті-експерименти стають трендовими.

Наприклад, Зендея спробувала відмовитися від класичного рівномірного підведення очей. Натомість вона не завершила широку стрілку і розтушувала її, чим візуально збільшила очі та підкреслила погляд. Згодом такий трюк почали повторювати модниці з усього світу.

Також Зендея неодноразово демонструвала ідеальний голлівудський макіяж, який чудово доповнює святкове вбрання. Класичні стрілки і бордова помада – те, що треба для світського заходу. А на кожен день можна вибрати монохромний нюдовий мейк-ап. Зіркова іменинниця на власному прикладі довела, що легкі стрілки та ніжний блиск на губах варто взяти на озброєння кожній жінці, аби в будь-якій ситуації мати бездоганний вигляд.

Варіанти макіяжу Зендеї є універсальними, модними та легкими у виконанні. Такі красиві приклади надихають.

Топ-10 ідей макіяжу від Зендеї



Трендові незавершені стрілки / Фото з інстаграму Зендеї



Макіяж у стилі "котяче око" / Фото з інстаграму Зендеї



Мейк-ап у модних рожевих відтінках / Фото з інстаграму Зендеї



Бордова помада для створення голлівудського макіяжу / Фото з інстаграму Зендеї



Монохромний нюд / Фото з інстаграму Зендеї



Димчатий макіяж очей з витягнутими стрілками / Фото з інстаграму Зендеї



Жовті тіні та довгі вії / Фото з інстаграму Зендеї



Звабливі сірі smoky eyes | Фото з інстаграму Зендеї



Морквяна помада красиво виглядає на губах / Фото з інстаграму Зендеї