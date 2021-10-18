Романтична і стильна зачіска з чубчиком, який легко спадає на чоло, як у француженок, входить до п'ятірки головних б'юті-трендів останніх 3 років. Hair-стилісти вважають такий образ універсальний. Саме завдяки цьому він став популярним, бо личить багатьом дівчатам: скошений чубчик корегує риси обличчя, візуально робить його вужчим, а також створює додатковий об'єм – ідеально.

Викликає захват Зірка "Секс і місто" показує, як омолодити обличчя: модна зачіска для довгого волосся

Знаменита красуня 47-річна Пенелопа Крус з'явилася з модною зачіскою у новому фільмі Альмодовара. Такий б’юті-образ акторки неймовірно сподобався її шанувальникам.

Насамперед згадаємо, як правильно вкладати французький чубчик. Перед укладанням варто помити волосся шампунем і нанести на нього кондиціонер, які підходять саме вашому типу шевелюри. Потім використовуйте брашинг середнього розміру, аби висушити чубчик і створити прикореневий об'єм: візуально розділіть чубчик на 3 частини (прикореневу ділянку, середину довжини і кінчики) витягуйте волосся паралельно до підлоги, уявляючи, що ви формуєте уявний картуз. Також можна використовувати круглу щітку для розчісування пасм і фен. Результат слід зафіксувати спреєм для волосся.

Щоб повторити укладку Пенелопи Крус у стилі 90-х, нанесіть на основну частину волосся текстурувальний спрей. Зробіть на маківці начісування за допомогою щітки для локонів, закріпіть отриманий ефект шпильками, а потім зафіксуйте прикореневий об’єм застосуванням стайлінгових засобів.



Укладка Пенелопи Крус / Фото з інстаграму @bestofpenelopecruz​



Модна зачіска на довге волосся / Фото з інстаграму @bestofpenelopecruz​