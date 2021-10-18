Романтичная и стильная прическа с челкой, которая легко спадает на лоб, как у француженок, входит в пятерку главных бьюти-трендов последних 3 лет. Hair-стилисты считают такой образ универсален. Именно благодаря этому он стал популярным, потому что подходит многим девушкам: скошенная челка корректирует черты лица, визуально делает его уже, а также создает дополнительный объем – идеально.

Вызывает восторг Звезда "Секс и город" показывает, как омолодить лицо: модная прическа для длинных волос

Знаменитая красавица 47-летняя Пенелопа Крус появилась с модной прической в новом фильме Альмодовара. Такой бьюти-образ актрисы невероятно понравился ее поклонникам.

Первым делом вспомним, как правильно вкладывать французскую челку. Перед укладкой стоит помыть волосы шампунем и нанести на него кондиционер, подходящие именно вашему типу шевелюры. Затем используйте брашинг среднего размера, чтобы высушить челку и создать прикорневой объем: визуально разделите челку на 3 части (прикорневой участок, середину длины и кончики) вытягивайте волосы параллельно к полу, представляя, что вы формируете мысленный картуз. Также можно использовать круглую щетку для расчесывания прядей и фен. Результат следует зафиксировать спреем для волос.

Чтобы повторить укладку Пенелопы Крус в стиле 90-х, нанесите на основную часть волос текстурированный спрей. Сделайте на макушке начес с помощью щетки для локонов, закрепите полученный эффект булавками, а затем зафиксируйте прикорневой объем применением стайлинговых средств.



Укладка Пенелопы Крус / Фото из инстаграма @bestofpenelopecruz​



Модная прическа на длинные волосы / Фото из инстаграма @bestofpenelopecruz​