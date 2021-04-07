Красный акцент в образе добавляет ему особой элегантности, утонченности, стильности. Это необязательно должны быть вишневые губы или красное платье. Маникюр с красным лаком считают вечно актуальным и уместным.

Если однотонное покрытие ногтей кажется вам скучным, то в 2021 году в моде эксперименты с фигурами, узорами и сочетанием цветов на ногтях. Если весна для вас ассоциируется с яркими красками, то самое время попробовать несколько вариантов маникюра с использованием красного лака.

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