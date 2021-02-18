11 главных бьюти-тенденций, которые нужно попробовать этой весной
Весна 2021 удивит интересными трендами в индустрии красоты. В частности, на формирование новых тенденций повлияли условия глобальной пандемии. Теперь макияж глаз следует делать еще ярче, а небрежные отросшие волосы - не признак отсутствия вкуса, а, наоборот, модное решение.
Источник:Vogue
Макияж и прическа этой весной будут одним из главных инструментов для самовыражения. Поэтому не нужно бояться смелых бьюти-экспериментов, которые будут разжигать воображение и вдохновлять других на что-то похожее.
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Главные весенние тенденции красоты 2021
Возрождение красоты Regency-Era: декоративные аксессуары для волос, румяна, золотой блеск на лице снова в моде
Создание искусственных веснушек на щеках до появления солнца
Фэнтези-окрашивание волос цветными красителями
Маска на лице – красочный макияж глаз в стиле "кошачьего взгляда"
Отросшая челка, что частично прикрывает глаза
Цветочные мотивы в макияже и аксессуарах для волос
Очень длинные, прямые и "воздушные" волосы
Смелые и как можно более яркие румяна
Фантастические летающие косы
В тренде свежая и здоровая кожа
Плавные скульптурные волны в прическе
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