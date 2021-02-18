Весна 2021 удивит интересными трендами в индустрии красоты. В частности, на формирование новых тенденций повлияли условия глобальной пандемии. Теперь макияж глаз следует делать еще ярче, а небрежные отросшие волосы - не признак отсутствия вкуса, а, наоборот, модное решение.