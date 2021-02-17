Бьюти-блогерша Xio выбирает творческий подход к созданию макияжа глаз. Креативными результатами она делится на своей инстаграм-странице. Ее бьюти-идеями можно вдохновиться и попробовать повторить похожий мейк-ап самостоятельно, чтобы потом сделать красивое фото или поразить друзей на тематической вечеринке.

Истаграм-блогерша и тиктокерша Xio создает яркий макияж, который превращает в настоящий фейс-арт. В основном ей нравится рисовать различные изображения и сочетать оттенки на веках. С помощью декоративной косметики Xio экспериментирует со стрелками и техникой тай-дай.

Читайте также: Бьюти-эксперименты: как менять форму бровей с помощью макияжа

Также бьюти-блогерша изображает на лице облака, морские волны, планеты, цветы, языки пламени, рождественские гирлянды и не только. В тиктоке Xio делится короткими видеоуроками для тех, кто хочет научиться делать макияж в похожем стиле. А на инстаграм странице визажистки можно найти немало идей для вдохновения.

Идеи для креативного макияжа глаз

Романтики много не бывает

Неоновая молния

Оригинальный smokey eyes

Яркие облака на веках

Нежный и стильный макияж

Зимняя сказка

В стиле butterfly

Пастельная радуга

Макияж глаз с животным принтом

Мейк-ап в сказочных мотивах