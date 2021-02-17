Креативный макияж глаз: идеи для вдохновения от бьюти-блогера
Бьюти-блогерша Xio выбирает творческий подход к созданию макияжа глаз. Креативными результатами она делится на своей инстаграм-странице. Ее бьюти-идеями можно вдохновиться и попробовать повторить похожий мейк-ап самостоятельно, чтобы потом сделать красивое фото или поразить друзей на тематической вечеринке.
Источник:Wonderzine
Истаграм-блогерша и тиктокерша Xio создает яркий макияж, который превращает в настоящий фейс-арт. В основном ей нравится рисовать различные изображения и сочетать оттенки на веках. С помощью декоративной косметики Xio экспериментирует со стрелками и техникой тай-дай.
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Также бьюти-блогерша изображает на лице облака, морские волны, планеты, цветы, языки пламени, рождественские гирлянды и не только. В тиктоке Xio делится короткими видеоуроками для тех, кто хочет научиться делать макияж в похожем стиле. А на инстаграм странице визажистки можно найти немало идей для вдохновения.
Идеи для креативного макияжа глаз
Романтики много не бывает
Неоновая молния
Оригинальный smokey eyes
Яркие облака на веках
Нежный и стильный макияж
Зимняя сказка
В стиле butterfly
Пастельная радуга
Макияж глаз с животным принтом
Мейк-ап в сказочных мотивах
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