Тренды в осеннем мейк-апе будут поражать своим неповторимым видом, простотой в исполнении и отсутствием мрачных оттенков, присущих этому времени года. Каждой красавице следует подробнее узнать о главных осенних бьюти-тенденциях.

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Главные бьюти-тренды осени 2021

Яркие помады

Осенью этого года яркие помады будут на пике популярности. Тренд понравится любительницам выделяться среди толпы. Выбирайте среди смелых оттенков: насыщенный винный, классический красный или дерзкий неоновый.

Kitten eye

С помощью стрелок можно значительно скорректировать форму глаз и выделить взгляд. Отличной альтернативой сексуальным стрелкам "кошачий глаз" будут служить более деликатные и аккуратные – kitten eye. Чтобы их сделать самостоятельно, вам пригодится жидкая подводка или любимый карандаш. В частности, не ограничивайте себя черным цветом. В моде также будут цветные стрелки.

Графические стрелки

Джиджи Хадид продемонстрировала невероятный бьюти-тренд, который будет особенно популярным осенью 2021 года. Вам следует фантазировать на тему арт-стрелок. Ищите вдохновение среди идей макияжа от трендсеттеров.

Выразительные ресницы

Черные, синие, зеленые, длинные объемные, с эффектом кукольных – именно такие ресницы будут в тренде совсем скоро. Таким образом можно не только привлечь внимание окружающих, но и интересно дополнить осенний образ.

Натуральные брови

Тренд на натуральность не планирует покидать индустрию красоты. На этот раз он коснулся бровей. Максимум естественности – главный ориентир в осеннем макияже бровей. Воспользуйтесь специальным кондиционером, чтобы придать бровям густой и ухоженный вид.