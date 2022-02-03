- Обычный педикюр способен улучшить не только настроение, но и состояние ногтей на пальцах ног. Попробуйте повторить модный нейл-дизайн уже сейчас, а не ждите для этого теплых дней.
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Главные тренды педикюра 2022
- Сиреневый, фиолетовый, лавандовый. Pantone назвал Very Peri главным цветом 2022 года. Его особенность в сочетании синего и фиолетово-красного оттенков. Вы можете попробовать идентичный цвет лака для ногтей или экспериментировать со стильными вариациями.
- Металлик. Серебро, золото, розовое золото, синий, бронза – любой оттенок с металлическим блеском будет на пике популярности в этом сезоне. Однако перед покрытием позаботьтесь, чтобы ваши ногти имели красивую глянцевую поверхность.
- Дизайн с глиттером. 2022 – это год о блеске и сиянии. Эксперты в индустрии красоты неофициально признают стразы, глиттер и шиммер ведущими акцентами практически везде – в макияже, маникюре, прическах и в дизайне ногтей на пальцах ног. Педикюр с сияющими мотивами – идеальное решение.
Педикюр для смелых / Фото из инстаграма @pedicure_nmr
- Педикюр с изображением сердец. Такой микротренд нравится многим модницам из разных уголков мира. Сначала трендсеттеры попытались рисовать сердца на ногтях рук, теперь сердечный дизайн фигурирует также в педикюре.
Трендовый выбор / Фото из инстаграма @pedicurchik
Романтичный педикюр / Фото из инстаграма @pedicurchik
- Покрытие пастельными оттенками. В этом году стоит отдавать предпочтение максимально натуральным цветам, приближенным к тону вашей ногтевой пластины. Если вы поклонница минимализма, то можно вообще обойтись без цветного покрытия, остановившись лишь на бесцветном лаке.
Нежное покрытие / Фото из инстаграма @pedicurchik
- Рисунки, напоминающие галактику. Космический маникюр и педикюр периодически появляются в трендах. Проблема в том, что о нестандартном дизайне быстро забывают. В 2022 галактическому педикюру снова быть.
Нетипичная идея / Фото из инстаграма @pedicure_nail_dreams
- Флористический педикюр. Здесь давайте полет фантазии: всевозможные цветы, листья, завитки и все то, что может напоминать о буйно цветущем лете, будет на пике популярности. Попробуйте этот нейл-арт уже сейчас. Ведь лето обязательно удивит новыми микротрендами.
Модный нейл-арт / Фото из инстаграма @pedicurchik